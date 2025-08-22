El padre de Lamine Yamal dice que no sabe quién es Nicki Nicole

La vida privada de Lamine Yamal se ha convertido en uno de los grandes temas del verano, y hasta su propio padre, Mounir Nasraoui, ha tenido que salir al paso. Tras los rumores sobre una escapada con Fati Vázquez, la sonada fiesta de su 18 cumpleaños en Barcelona y, ahora, la posible relación con la cantante argentina Nicki Nicole, el delantero del Barça no deja de acaparar titulares.

Los indicios son cada vez más evidentes: primero se les vio juntos en la celebración de su mayoría de edad, después llegaron los comentarios de un beso en una discoteca la noche del 24 de julio, y más tarde su romántico viaje a Mónaco, donde habrían disfrutado de un exclusivo barco en el Mediterráneo. Nicki, además, acudió al Trofeo Joan Gamper enfundada en la camiseta de Yamal y acompañada de Bizarrap, animándole desde la grada como si de una fan incondicional se tratara.

Pero mientras los rumores crecen, el padre del futbolista se mantiene tajante y, sobre todo, muy escéptico. Preguntado por la supuesta relación de su hijo con la artista, Mounir sorprendió con una respuesta directa: "Es que no sé quién es. No sé ni cómo es su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no de aquí. No sé nada de esa chica ni quiero saberlo. Mi hijo hace su vida y yo solo me preocuparía si pasara algo grave."

Lejos de alimentar el morbo, fue aún más contundente cuando le preguntaron por la supuesta foto de Nicki Nicole como fondo de pantalla del móvil de Lamine: "¡Qué va, hombre! Eso no me lo creo. Mi hijo tiene familia, abuelos, hermanos… No tiene que poner ahí la foto de una chica. Y repito: no sé quién es esa Nicki Nicole, ni me interesa. Con todos mis respetos, pero no me va ese rollo."

Mounir insistió en pedir respeto para la intimidad del joven jugador: "Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo"

Con su particular estilo, incluso se permitió bromear: "Mira cómo voy, soy súper megaurbano, ¿ves? Pero de Bizarrap ni ocho cuartos. A mí me interesa la música americana, no la de aquí."

Así, mientras el posible romance entre Yamal y Nicki Nicole sigue alimentando titulares y comentarios en redes, el mensaje de su padre es claro: el crack azulgrana puede ser ya la gran promesa del fútbol mundial, pero en casa todavía es un chico de 18 años que merece hacer su vida en paz.

