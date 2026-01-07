Pepe Crurioni, de Colectivo Panamera, cree que la IA solo hará "canciones muy parecidas"

En una entrevista con EFE, reconoce que, a veces, utiliza la IA durante el proceso de producción musical, pero no para que haga el trabajo por él, sino para introducir ideas y comprobar qué le devuelve.

"La verdad es que la IA tiene ideas buenas, pero me da la sensación de que casi todo suena igual", comenta antes de la actuación de su grupo este martes en la última jornada del Festival Actual de la ciudad española de Logroño.

Y añade que, frente a esto, es necesario que haya músicos "que rompan y hagan algo diferente".

Además, resalta el valor de "los conciertos en directo" en contraposición a la IA, pues quien acude a un espectáculo busca "el aspecto humano y emocionarse" con el cantante.

"Tengo la sensación de que, cada vez más, los conciertos tienen mayor público, y eso se debe a que la gente quiere vivir la experiencia del directo", sintetiza el músico. En este caso, es necesario que una persona se encargue de "la creatividad y la puesta en escena para hacer un espectáculo".

No obstante, en parte la tecnología "también ha sido un pulmón" para los artistas, en alusión a la reproducción de música en plataformas como Spotify.

"Al final, la gente que te consume en Spotify luego se acerca a verte tocar en alguna ciudad", por lo que es, según justifica, "una herramienta bastante buena" para la difusión musical.

Además de la reproducción de música en línea, Colectivo Panamera, que cumple diez años, sigue apostando por el formato físico, y tiene en mente editar un disco de vinilo para conmemorar ese décimo aniversario con "las mejores y más representativas canciones" de la carrera de la banda.

"Estamos muy felices de estos diez años porque la verdad es que ha sido una experiencia espectacular", incide Curioni: desde que crearon la banda, "solo han pasado cosas buenas", por lo que el los dos componentes están "muy agradecidos".