Peso Pluma y Kenia Os despliegan su amor en los Billboard Latin Awards

Peso Pluma y Kenia Os fueron una de las parejas más comentadas de la noche en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La pareja llegó junta a la alfombra azul del evento celebrado en Miami, donde se mostraron cómplices, sonrientes y muy cariñosos ante las cámaras. Entre miradas, abrazos y besos, dejaron claro que atraviesan uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

Uno de los momentos algidos de la noche en la que Bad Bunny reinó fue cuando Kenia Os regresó al escenario para entregarle a su pareja el primer Premio Billboard Vanguardia, un reconocimiento especial por su impacto global y su innovación dentro de la música latina.

"No sabía que ella me lo iba a dar", confesó un emocionado Peso Pluma al recibir el galardón. "Estoy súper contento y orgulloso de esta gran mujer. Gracias a los que me apoyan. ¡Arriba los corridos!”. La sorpresa culminó con un beso apasionado entre ambos que encendió al público y se convirtió en uno de los momentos más virales de la gala.

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó a tomar forma en 2024, cuando ambos artistas colaboraron en la canción Tommy & Pamela, incluida en el álbum Éxodo del mexicano.

Además de recibir el premio, Peso Pluma se presentó en vivo acompañado por doce bailarines con una potente interpretación de Apaga la luz, su colaboración con el dúo mexicano de DJ y productores RØZ.

En la alfombra azul, el cantante de Jalisco adelantó a Billboard que se vienen nuevos proyectos. "Estoy trabajando mucho. Estén pendientes a próximos anuncios. Se viene algo especial con Tito y otras sorpresas el año que viene", dijo.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025, conducidos por Goyo y Javier Poza, se celebraron en el James L. Knight Center de Miami y se transmitieron en vivo por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional para toda Latinoamérica y el Caribe.