Las pistas que apuntan a que Karol G y Feid siguen juntos pese a los rumores de ruptura

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una posible separación entre Karol G y Feid han dominado las conversaciones en redes sociales. La pareja, que se consolidó como una de las más queridas del panorama musical latino, lleva meses sin dejarse ver junta en eventos ni celebrar públicamente los éxitos del otro, lo que alimentó las teorías sobre una ruptura.

Sin embargo, varios gestos recientes apuntan en la dirección contraria. El primero de ellos surgió tras la publicación de un vídeo en el que Feid aparece abordando un avión con una maleta en la que colgaba una muñeca Labubu personalizada de Karol G, un detalle que muchos interpretaron como una muestra de que su vínculo sigue intacto.

A esto se suma que ambos mantienen sus fotografías en redes sociales y continúan siguiéndose mutuamente. Un dato que ha llamado especialmente la atención es que, en TikTok, la intérprete de Tropicoqueta únicamente sigue a Feid, lo que sus seguidores consideran una señal inequívoca de que su relación no ha terminado.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que Karol G no reaccionara públicamente a los últimos logros de su pareja, como su reciente Récord Guinness o sus colaboraciones musicales, del mismo modo que Feid tampoco comentó el lanzamiento del tequila 200 Copas o la actuación de la artista en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

A pesar del silencio, Karol G dejó entrever durante una entrevista en Sirius XM que sigue manteniendo sentimientos profundos hacia alguien muy especial. "La persona con la que canto esta canción me hace sentir que siempre es verano", afirmó la cantante al hablar de su tema Verano rosa.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, pero las pruebas visibles en redes y los gestos simbólicos han devuelto la esperanza a sus seguidores: todo apunta a que Karol G y Feid siguen tan unidos como siempre, aunque prefieren mantener su amor lejos del foco mediático.