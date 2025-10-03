¿Ha plagiado Taylor Swift a Aitana y Sen Senra en su nuevo disco?

El estreno del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha generado debate más allá de sus méritos musicales. En las últimas horas, algunos oyentes han comparado la canción principal del disco con Hermosa Casualidad, tema publicado por Sen Senra junto a Aitana. La supuesta similitud radica en su inicio, marcado por una batería desnuda que, según ciertos usuarios, resulta prácticamente idéntica en tono y cadencia.

En plataformas como X e Instagram, varios comentarios apuntan a que la coincidencia podría no ser casual. "Empiezan exactamente igual", han señalado algunos internautas. Sin embargo, otros recuerdan que este recurso es común en la música pop y que la estructura rítmica empleada por Swift y Carpenter ya ha aparecido en numerosas producciones anteriores.

Además, según los expertos, no basta una semejanza puntual en la introducción para hablar de plagio. La cadencia utilizada forma parte de un patrón habitual en canciones de pop contemporáneo, lo que reduce las posibilidades de que se trate de una copia intencionada.

A pesar de la controversia, The Life of a Showgirl está recibiendo una buena acogida en crítica y público. El disco, que combina el dramatismo estético de Reputation con el aire romántico de Lover, se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. La colaboración con Sabrina Carpenter, en particular, ha sido señalada como un acierto por su química vocal y energía compartida.

La comparación con Hermosa Casualidad parece más fruto de la atención al detalle de los seguidores que de un conflicto real. Aunque ambos temas comparten un arranque similar, las canciones evolucionan hacia territorios muy distintos. Por ahora, ni Taylor Swift ni el equipo de Aitana y Sen Senra se han pronunciado sobre la polémica.