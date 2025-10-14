La polémica Gallery Session de Bb trickz: "¿En serio canta eso?"

Bb trickz, fiel a su espíritu provocador, se ha convertido en tendencia tras publicar su Gallery Session. En esta actuación, la artista interpretó su canción Perrita, una de las más explícitas de su repertorio, prescindiendo del autotune y con el respaldo de una banda en directo, algo inusual en sus anteriores apariciones.

El vídeo, compartido en el canal oficial de Gallery Sessions en YouTube, ha acumulado miles de reproducciones en pocas horas y ha generado una amplia variedad de comentarios. La letra del tema, con versos como "Que rebote en su polla en cuatro a mí me gusta más / que la saque bien blanquita, mi leche tiene pegá / que me escupa en la boca y un dedo en el de atrás", ha suscitado sorpresa y rechazo entre parte del público.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran comentarios como "honor a los músicos por no partirse de risa durante la grabación", "es difícil que algo me dé grima y esto lo ha conseguido, mis dieces" o "¿En serio canta eso?". En redes sociales, la actuación ha generado un intenso debate sobre los límites de la provocación en la música y el papel que la estética sexual explícita tiene en ella.

El formato Gallery Session, que invita a artistas de distintos géneros a interpretar sus temas en directo en espacios cerrados y de estética minimalista, ha contado anteriormente con músicos como Duki, Sen Senra o Rojuu. La participación de Bb trickz ha sido, hasta el momento, una de las más comentadas del proyecto.