El polémico grupo de los 80 que ha resurgido gracias a la serie de moda de Netflix: Milli Vanilli son el número uno viral en el mundo

El grupo de pop europeo Milli Vanilli, formado por Fabrice Morvan, nacido en París, y Rob Pilatus, nacido en Alemania, saltó al estrellato a finales de los 80 con éxitos como Girl You Know It's True y Keep On Running.

Consiguieron tres singles número uno en los EE.UU. y el premio al mejor artista nuevo en los Grammy de 1990 que les retiraron, parecían estar en una trayectoria imparable hacia el éxito hasta que estalló la polémica.

Pronto se reveló que la pareja, aunque talentosa por derecho propio, no eran las voces detrás de sus éxitos más populares y, de hecho, estaban sincronizando los labios, lo que resultó en la caida en desgracia del grupo y finalmente en su desaparición.

Ahora abres la playlist de Spotify con las canciones más virales del mundo y te encuentras, en el momento de publicación de la noticia, que el puesto más alto es para I'm Gonna Miss You de Milli Vanilli, la tercera de las canciones del grupo que fue n1 en 1989

Los 50 más virales de Spotify | Spotify

La culpa de este gran resurgimiento de popularidad para el grupo la tiene la popular serie de Netflix, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de Ryan Murphy. En la banda sonora de la misma aparecen tres de sus canciones más conocidas.

Pero si bien algunas de las inclusiones de canciones de la serie, que está inspiradas en hechos reales, son ficticias, otros momentos son históricamente precisos, como la decisión de Lyle en la vida real de tocar una canción de Milli Vanilli en el funeral de sus padres.

El funeral de José y Kitty ocurrió el 25 de agosto de 1989. Robert Rand, autor del libro de 2018 The Menendez Murders: The Shocking Untold Story of the Menéndez Family and the Killings that Stunned the Nation, informó que Lyle decidió incluir Girl I'm Gonna Miss You en la música que sonó aquel día.

Robert afirmó en su libro que la canción fue reproducida porque Lyle y Erik sintieron que expresaba adecuadamente sus sentimientos.

Aunque la canción que más está subiendo es Girl I'm Gonna Miss You los streams de Blame It On the Rain y Girl You Know It's True también están por las nubes y el grupo acumula más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.

Desgraciadamente Rob Pilatus falleció de una sobredosis en 1998 y en la actualidad Fab Morvan continúa ligado a la música promocionando el documental de 2023 sobre la historia de la banda que dirigió Luke Korem.