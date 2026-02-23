Los polémicos comentarios de Rauw Alejandro en X se hacen virales: "Lo verdadero y lo genuino siempre encuentran su camino"

Rauw Alejandro irrumpió en la escena urbana a mediados de la década pasada y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del género latino. Con cada lanzamiento, el artista no solo mueve cifras de reproducciones, sino también conversación pública, especialmente cuando su vida personal se cruza con su música.

En las últimas horas, el cantante ha compartido en X una reflexión que no ha pasado desapercibida. "Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo", escribió. En el mismo hilo añadió: "Creo deberían intentar ser abogados, presidentes, artistas, directores, productores y escritores o periodistas. ¿Qué están haciendo en X? Váyanse a hacer plata, tienen el talento".

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios cuestionaron su postura con mensajes como "¿Y qué arte haces tú?" o "¿por qué cada vez que te metes en una polémica pones este tipo de tweets?". Otros le reprocharon no responder de forma directa a las críticas que le rodean.

El contexto de estos mensajes coincide con el estreno de Rosita, la nueva canción de Tainy junto a Rauw y Jhayco. El tema y su videoclip han sido analizados al detalle por parte de seguidores, que interpretan referencias personales y posibles guiños a etapas sentimentales pasadas del artista, incluida su mediática relación con Rosalía.

La controversia no se ha limitado a las redes. Cazzu también se ha pronunciado sobre los comentarios que Rauw y Jhayco hacen sobre Christian Nodal en dicha canción. En este clima, los tuits de Rauw han avivado un debate que mezcla creación artística, exposición pública y reacción inmediata en redes sociales.