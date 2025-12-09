La preventa del LUX Tour 2026 de Rosalía arranca con altas expectativas y muchas quejas de los fans por su funcionamiento

La preventa de las entradas del LUX Tour de Rosalía ya está aquí. A las diez en punto —con cola virtual abierta desde las 09:30— se habilitará la primera ventana para las fechas del 30 de marzo y 1 de abril en Madrid, así como para los conciertos del 13 y 15 de abril en Barcelona. Una hora más tarde, a las once, se activará el segundo turno para adquirir entradas para los directos del 3 y 4 de abril en la capital y del 17 y 18 de abril en la Ciudad Condal. Las reglas han sido estrictas desde el principio: solo dos entradas por tarjeta y únicamente tarjetas Mastercard vinculadas al Banco Santander. Cualquier intento con otros métodos de pago queda automáticamente rechazado.

Este formato restringido ha provocado un notable malestar entre parte del público. En redes sociales se repiten mensajes de seguidores que perciben el proceso como "impersonal" y "caótico". Uno de los comentarios más compartidos resume el sentir de muchos: "Esto se está sintiendo tan frío, impersonal y caótico que… well…". Otros usuarios añaden que en giras anteriores, pese a la dificultad, siempre encontraban maneras de conseguir su entrada, mientras que ahora sienten que el acceso se ha vuelto casi imposible.

Sin embargo, también es posible conseguir entradas a través de la web de Rosalía. Para ello, tan solo tendrás que registrarte y, una vez que lo hayas hecho, recibirás un código de preventa para poder conseguir tus entradas.

A estas quejas se suma la incertidumbre en torno a la llamada "preventa de artista", cuyo funcionamiento y horarios todavía no han sido aclarados. Los códigos y enlaces, por el momento, no tienen hora confirmada de llegada, lo que añade más tensión entre los seguidores.

Pese a todo, la expectativa alrededor del LUX Tour 2026 sigue siendo enorme. Las previsiones apuntan a que las entradas volarán en cuanto superen esta primera fase y que la gira de Rosalía, una de las más esperadas del próximo año, será un éxito rotundo en cada ciudad.