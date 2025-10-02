¿Qué ha pasado realmente entre Nicki Minaj y Cardi B? Así es el beef del momento

El beef entre Nicki Minaj y Cardi B no es nuevo, pero parece que en las últimas horas está escalando a unos niveles nunca antes vistos. El nuevo desencuentro entre Nicki Minaj y Cardi B estalló tras el lanzamiento del álbum Am I the Drama?. Nicki reavivó la tensión al burlarse del precio promocional del disco y retocar partes de la letra de Magnet para atacar a Cardi, incluso con imágenes de IA ridiculizándola.

Cardi respondió de inmediato con crudeza: la acusó de envidia y cuestionó que Nicki comparara sus resultados con los de artistas de su misma generación como Rihanna o Drake. Además, tocó temas sensibles como las dificultades reproductivas de Minaj y lanzó epítetos como Cocaine Barbie.

Desde hace años la tensión entre ambas viene acumulándose. Ya durante la promoción de MotorSport en 2018, Nicki admitió sentirse traicionada por los comentarios de Cardi y Migos que cuestionaban cambios en su verso, lo que, según ella, la dejó expuesta públicamente.

Lo que era una rivalidad pública en medios y entrevistas ahora ha escalado a ataques directos sobre lo personal: insultos, memes ofensivos y referencias explícitas a hijos y enfermedades han convertido esta batalla en algo mucho más agresivo y visceral.

Este capítulo reciente marca quizá uno de los puntos más intensos del conflicto, al mezclar la música con lo íntimo y lo mediático. A medida que ambos nombres siguen dominando titulares, es evidente que el enfrentamiento va mucho más allá de una simple disputa artística.