Qué ha pasado con Spotify: el ataque masivo que ha robado el 99,6% de su catálogo para ofrecerlo gratis

La plataforma Spotify ha protagonizado muy diversos titulares en los últimos años, con no pocas polémicas que la han convertido en una plataforma tan amada como odiada entre los fans de la música. Tras anunciar que 2025 había sido su primer año con ganancias desde su creación, hace casi 20 años, fueron muchos los que empezaron a presionar a Spotify para que modificase su sistema de retribución a los artistas; especialmente a los independientes, que han sufrido notables pérdidas con la entrada de la música generada con IA y con el uso de bots para aumentar las cifras de streams. En mitad de este panorama tan tenso, ha sucedido un ataque que ha generado estupor y alegría a partes iguales: el 99,6% de su catálogo musical ha sido extraído y publicado de forma gratuita en un portal diferente.

Este ataque no se ha debido a una vulnerabilidad en la seguridad, sino que se ha realizado a través de la técnica del "scraping", que extrae información directamente de los sitios web. Todos los archivos musicales extraídos han sido publicados poco después en un portal alternativo, y se ha hecho viral rápidamente en redes, por ofrecer toda la música que había en Spotify sin necesidad de pagar ni un céntimo.

Las redes se han llenado de comentarios que apoyan este ataque, ya que el descontento con Spotify se ha hecho cada vez más palpable últimamente, con las consecutivas subidas de precios y el empeoramiento de las condiciones para los usuarios que no pagan suscripción. Mientras tanto, la plataforma ha anunciado medidas para evitar que este tipo de ataques sucedan de nuevo, y ha inhabilitado las cuentas que podrían haber participado en el ataque. Por su parte, el grupo que ha realizado el ataque ha defendido su actuación, señalando que, aunque los artistas no vayan a recibir ni un céntimo por lo que ocurra con su recién creado archivo, protegerán que todas esas obras no se pierdan; algo que sí ocurre con plataformas como Spotify, en las que desaparecen catálogos enteros de artistas, incluyendo a muchos que han fallecido, por capricho de las distribuidoras.