Quevedo desvela cuál es su canción favorita de Lux de Rosalía

Quevedo ha subido recientemente una historia a Instagram donde escribe "casa" y muestra un paisaje de Canarias acompañado de una canción del nuevo álbum de Rosalía, LUX. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans, ya que el disco se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del año y ha llamado la atención incluso de los artistas más relevantes del país.

LUX es un recorrido por las capas más profundas de Rosalía: un proyecto cargado de espiritualidad, intimidad y un proceso de autoconocimiento que atraviesa cada canción. A lo largo del álbum se percibe una evolución clara, tanto personal como artística, mostrando una madurez que consolida a la catalana como una de las voces más influyentes del panorama musical. Las letras exploran emociones complejas, la identidad, la pérdida, la vulnerabilidad y la búsqueda de un sentido propio.

Entre las canciones más destacadas del disco se encuentra "Magnolias", un tema que reflexiona sobre lo que se apaga, lo que deja de existir y, sin embargo, permanece vivo en la memoria. Puede interpretarse como la muerte simbólica de un amor o de una etapa vital. Su lenguaje poético refuerza este mensaje, utilizando la magnolia (una flor que florece con belleza para luego caer) como metáfora de lo efímero. Todo en la vida tiene un final, pero eso no implica vivir con miedo, sino valorar y sentir profundamente a quienes nos rodean.

La historia de Quevedo en Instagram deja entrever que, si no es su canción favorita del disco, al menos sí es una de las que más le han impactado. A raíz de ello, muchos fans han comenzado a especular con la posibilidad de una colaboración entre ambos. Una unión entre Quevedo y Rosalía podría resultar explosiva: dos estilos distintos pero complementarios, dos voces reconocibles y dos artistas relevantes en nuestro país y fuera de el.

¿Tú cómo lo ves? ¿Crees posible esa colaboración?