Quevedo estrena Ni borracho, el nuevo homenaje musical del cantante a sus raíces canarias

Después de un tiempo de silencio que se ha hecho eterno para sus fans, Quevedo ha estrenado Ni borracho, un nuevo sencillo que continúa ampliando su repertorio dentro de la escena urbana española. El tema adopta un ritmo cercano al merengue y se inspira en el ambiente carnavalesco, una referencia directa al contexto cultural del archipiélago canario, donde el artista nació y creció.

La canción se construye como una declaración emocional vinculada al territorio. Y es que tal y como podemos ver con claridad en la letra, el mensaje gira en torno a la conexión afectiva del cantante con Canarias, una idea que recuerda a otros temas latinos centrados en el arraigo y la pertenencia.

El lanzamiento ha ido acompañado de un videoclip rodado en escenarios asociados al imaginario isleño. En él aparecen elementos festivos y paisajes que refuerzan esa dimensión identitaria, una estrategia que subraya el componente autobiográfico del proyecto musical de Quevedo.

Desde el punto de vista sonoro, Ni borracho se aleja parcialmente del trap y del reggaetón más convencional para apostar por una mezcla de ritmos bailables y producción ligera, pensada para conectar con el clima festivo de los carnavales. Esta exploración de estilos no es nueva en la carrera de Quevedo, que ha alternado registros urbanos con influencias latinas desde sus primeros éxitos.

La recepción inicial ha sido positiva entre su público, que interpreta el sencillo como un guiño explícito a sus raíces. Con este lanzamiento, el artista consolida una línea creativa que combina proyección internacional y, también, la reivindicación de su origen, una dualidad que se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su trayectoria reciente.