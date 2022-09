Quevedo lanza 'Vista al mar', el segundo single de su primer álbum

Con perdón a Isabel II, pero hoy hay motivos también para la alegría, y es que Quevedo ha estrenado 'Vista al mar', otro de sus adelantos de #AlbumMode. Una canción muy pegadiza y con un estribillo que más de uno cantará a pleno pulmón: "Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación, tu cuerpo con el mio mai' combina de una manera que vernos, apagar las luces, camara y acción".

Así suena el que seguramente ya sea el siguiente éxito del canario, que pasó por El Hormiguero y nos permitió conocerlo mejor. Lo primero que hay que aclarar es que, aunque ya tenemos dos singles lanzados, aún no hay fecha de publicación oficial para el álbum. Quizá todos los récords que ha estado cosechando con su BZRP Session 52 han propiciado que se haya ido retrasando poco a poco, pero reconoce que saldrá "dentro de poco, estamos en ello".

Quevedo sorprendió a muchos afirmando que "aborrece" la sesión con Bizarrap. Y no es de extrañar, ya que, como él mismo cuenta (entre risas), lleva cuatro meses más que los demás escuchando su propio tema, y es normal que quiera hacer más cosas diferentes.

Eso sí, ya podemos darle las gracias a Duki, ya que fue quien ayudó a que esa colaboración fuese posible. Fue a raíz de la grabación del videoclip de 'Si quieren frontear' que Bizarrap le propuso grabar en su estudio. Bien por Biza, ¡pero a ver si se pone las pilas con su sesión con Duko (había que decirlo)!

Para el canario, su tierra natal es muy importante y tanto 'Sin señal' como 'Vista al mar' están grabadas en sus islas, y él quiere quedarse "lo máximo posible" allí. "Sigo viviendo con mis padres, es mi madre la que no quiere que me vaya. Intento llevar una vida normal haciendo lo que he hecho toda la vida".

Es tal el fervor que causa Quevedo que 'Vista al mar' se ha estrenado esta noche y ya se ha colocado en el número 1 en videos de YouTube España, con más de medio millón de visualizaciones. Nos parece muy bien, pero ya podría empezar a pensar en sacar el disco, porque no sé si aguantaremos mucho más la espera…