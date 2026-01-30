Quevedo reaparece con una canción acústica: ¿Un giro hacia el folklore?

Pedro Domínguez Quevedo, mejor conocido artísticamente como Quevedo, llevaba meses apartado de la actualidad musical. Desde el lanzamiento de sus últimos trabajos y tras un periodo de intensa exposición mediática, el cantante había reducido de forma notable su presencia pública, alimentando la incertidumbre entre sus seguidores sobre sus próximos pasos artísticos.

Ese silencio se rompió de manera inesperada con la publicación de un vídeo en su cuenta de Instagram. En él, Quevedo aparece sentado, en un ambiente íntimo y sin artificios, interpretando una canción en acústico. La escena contrasta con la estética urbana y electrónica que ha caracterizado gran parte de su trayectoria y que lo ha convertido en uno de los nombres más reconocibles del panorama musical español reciente.

Uno de los elementos más llamativos del vídeo es la presencia de un timple canario, instrumento tradicional de cuerda, similar al ukelele, muy arraigado en la música popular de las islas. El timple, de sonido agudo y brillante, acompaña la voz del cantante y marca el tono de la pieza, aportando una identidad sonora claramente vinculada al folclore canario. Esta elección ha sido interpretada por muchos como un gesto consciente de reconexión con sus orígenes.

La reacción del público no se hizo esperar. Numerosos seguidores celebraron el cambio de registro y destacaron la sensibilidad del tema, así como la valentía de explorar un terreno alejado de las tendencias comerciales que suelen dominar las listas de éxitos. El vídeo acumuló miles de interacciones en pocas horas y reactivó el interés por el futuro musical del artista.

No obstante, la propuesta también generó debate. Algunos usuarios señalaron similitudes entre este enfoque y el del último trabajo de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, un álbum que ha apostado de forma explícita por la música tradicional y el uso de instrumentos folklóricos. Estas comparaciones han dado pie a críticas que cuestionan la originalidad del planteamiento de Quevedo.

Por el momento, el cantante no ha ofrecido más detalles sobre si esta canción forma parte de un proyecto mayor o si se trata de una publicación puntual. Lo cierto es que su reaparición ha vuelto a situarlo en el foco, esta vez desde un lugar inesperado y con un sonido que abre nuevas incógnitas sobre su evolución artística.