¿Quién es Easykid? Conoce al autor de Shiny, el trend más viral de TikTok

Uno de los nuevos grandes nombres de la música latina que combina reguetón y sonidos urbanos llega desde Chile. Tiene 30 años y se hace llamar Easykid. Probablemente su nombre no te suene, pero si has abierto TikTok en las últimas semanas, difícilmente habrás escapado al influjo de su canción Shiny.

En el momento de escribir esta noticia, un fragmento de siete segundos de la canción ha sido utilizado en 1,8 millones de vídeos, y un tramo más largo de un minuto suma un millón más. El tema es número 1 en el Top Viral de Spotify y figura en el Top 50 Global, convirtiéndose en pocas semanas en uno de los mayores éxitos del año. Aunque la canción salió en junio ha estado unos meses macerando hasta que explotó en septiembre gracias a TikTok.

La culpa la tiene ese inicio tan pegadizo, prácticamente independiente del resto de la canción, que parece diseñado a propósito para convertirse en trend de TikTok El vídeo original, grabado en horizontal pero publicado en vertical, muestra a dos personas bailando el momento en el que Easykid canta: "No responde, pero siempre tira un like / Y eso me tiene pensando she likes me / Si te queda’ conmigo, vamo’ a hacer twins".

¿Quiénes han hecho el trend? Demasiados como para nombrarlos a todos, pero entre ellos destacan TheGrefg y SofiG, Lola Lolita y Sofía Surfers, Clers y Pablo Vera, lucii_lba con Rüdiger, Roro con Pablo o incluso Carlos Baute, entre muchos otros.

Easikid, el trapero chileno que arrasa

Su nombre real es Joaquín Andrés Palacios Zamorano, nacido el 16 de agosto de 1995 en Antofagasta, Chile. Su propuesta mezcla música urbana, reguetón y trap, con influencias de otros estilos como el rap, el punk/rock y una estética más experimental.

Comenzó su carrera ligado al trap dentro del colectivo KSWAD. En 2015 participó en el tema “Dímelo”, que incluso formó parte de la banda sonora de la película chilena Prueba de Actitud. En 2017 adoptó el nombre artístico Easykid para su carrera en solitario. Ese mismo año lanzó Mvp junto a DrefQuila, lo que empezó a darle visibilidad.

En 2021 publicó su primer álbum de estudio, +XQA (Más Chimba Que Ayer), con canciones que lo consolidaron en la escena urbana chilena. Desde allí comenzó a expandirse por Latinoamérica gracias al boca a boca digital, las playlists, TikTok y colaboraciones con artistas urbanos chilenos y argentinos.

El salto hacia España llegó porque su propuesta conectaba con una escena urbana que consume lo latino, pero también busca algo diferente al reguetón más comercial. Su estética oscura y sus letras melancólicas engancharon especialmente a los públicos jóvenes de Madrid y Barcelona, donde su fandom creció con fuerza a partir de 2023.

El primer gran empujón de visibilidad lo consiguió con el álbum Sorry, estoy en mi Darkera (2023). Canciones como Pa’ que pichea y Antibellakera se volvieron himnos dentro de su comunidad. Ese disco lo sacó del nicho y lo colocó en el mapa internacional.

La explosión viral definitiva llegó con Shiny el tema que saltó de su fandom a TikTok y Reels, abriendo la puerta a miles de nuevos oyentes en toda Latinoamérica y España. Con este hit, Easykid dejó de ser solo un artista emergente de culto para convertirse en un auténtico fenómeno urbano global.