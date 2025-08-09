Quién es EuskoPrincess, una de las promesas más potentes de la música urbana española

La música indie española está más efervescente que nunca, y cada año vemos el nacimiento y el ascenso de numerosas figuras que ya llenan más salas de conciertos que los artistas tradicionales de grandes disqueras. Entre todos esos artistas indie, tienen un especial valor aquellos que pertenecen, al mismo tiempo y de forma pública, al colectivo LGTBIQ+, ya que su presencia en la industria musical ha sido entre escasa y nula hasta hace unos años. Entre ellas, está EuskoPrincess, una cantante que debutó hace ya unos años, pero que en 2025 está disfrutando de un momento de especial visibilidad.

EuskoPrincess es el nombre artístico de Minet Peña, una artista de Gipuzkoa que sorprendió hace unos meses con el lanzamiento de Euskañol, una canción pegadiza y que atrapó de inmediato a una parte importante de la audiencia Gen-Z del País Vasco. Además, cuenta con dos colaboraciones de éxito junto a Metrika: Totaína y Manin, que ya se han convertido en favoritas de la escena ravera y queer a nivel nacional. Hace cerca de un mes vio la luz su primer álbum, Totosaki, y son muchos los que le auguran un desarrollo brillante en los próximos años.

EuskoPrincess está siendo especialmente apreciada por la calidad de su sonido y la originalidad de sus propuestas, en un género que se ha llenado en los últimos años de artistas que imitan a sus predecesores, más que inspirarse en ellos. Destaca sobre todo por sus elecciones líricas, llenas de humor e ingenio y con una buena dosis de amor propio y batalleo en favor de la visibilidad positiva de las mujeres trans. Aunque todavía está lejos de ser un rostro instantáneamente reconocible a nivel más mainstream, ha logrado lo que pocos artistas consiguen últimamente: un impacto basado en la calidad y no-dependiente de la polémica.