Quién es Swit Eme, el rapero que ha logrado movilizar a toda su generación

El desarrollo de las redes sociales ha permitido que en los últimos años muchas figuras del rap, que antes no habrían tenido mucha visibilidad, acumulen una enorme cantidad de seguidores y logren que su mensaje llegue a audiencias envidiables incluso para los grandes artistas musicales de discográfica.

Uno de los que lo ha logrado con mayor éxito es Swit Eme que, a pesar de su juventud, lleva más de cinco años logrando hits muy notables dentro de la escena del rap. Su defensa del idioma catalán y su discurso claramente político han hecho que muchas personas se sientan muy identificadas con él y con su visión, y gracias a eso la mayoría de sus lanzamientos consiguen colarse en las listas de tendencias de nuestro país. 'Una bala' ha sido el último de ellos en atraer la atención de los aficionados al género del rap.

El deseo por provocar un cambio ha sido siempre la motivación detrás de los esfuerzos de Swit Eme a la hora de escribir, y aunque en su última canción habla de su frustración por no conseguir ese objetivo, no cabe duda de que su mensaje ha calado de forma muy profunda en cientos de miles de sus seguidores, a los que anima a informarse sobre los temas de actualidad política y legal, como la forma más rápida de adquirir poder.

Los mayores hits de Swit Eme están dentro del abanico de lanzamientos de su grupo, Bathroom Studios, pero hace ya bastante más de un año que ha empezado a publicar sus nuevas obras en sus canales propios. Lanzamientos como 'A ver si se me pasa' o la reciente 'Money game' han logrado una visibilidad bastante potente, y no parece que el rapero tenga intenciones de frenar su ritmo de lanzamientos. ¡Y no cabe duda de que sus fans no podrían estar más contentos con ello!