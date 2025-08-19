¿Quienes actuarán en los VMAs 2025? Descubre los primeros artistas desvelados

Los MTV Video Music Awards 2025 se preparan para una noche que promete sacudir la cultura pop y reescribir la historia del espectáculo. El evento, siempre termómetro del pulso musical global, regresa con un cartel que mezcla íconos legendarios, fenómenos virales y las estrellas que están marcando el presente del pop.

El regreso más esperado será el de Ricky Martin, que subirá al escenario de los VMAs 26 años después de su actuación que definió una era en 1999. A su lado, la imparable Sabrina Carpenter volverá a conquistar al público tras el éxito arrollador de Espresso y con nada menos que ocho nominaciones que la colocan en la cima de la nueva generación pop.

La lista se completa con un abanico de estilos y generaciones: desde la energía de J Balvin y DJ Snake, hasta el flow inconfundible de Busta Rhymes, pasando por la frescura de Alex Warren y Sombr, que debutan en una tarima donde solo se presentan quienes están marcando el momento.

La conducción estará en manos del eterno carisma de LL Cool J, y la producción promete giros inesperados, colaboraciones sorpresas y reencuentros que apelarán a la nostalgia. Por si fuera poco, esta edición marcará un precedente: por primera vez, la gala será transmitida también por CBS, llevando la experiencia de los VMAs a una audiencia aún mayor.

En el terreno competitivo, la batalla será feroz: Lady Gaga lidera con 12 nominaciones, reafirmando su estatus de fuerza creativa imparable, mientras que Bad Bunny se consolida como la voz latina más influyente con nominaciones clave a Artista del Año, Mejor Álbum y Mejor Latin.

Con la combinación explosiva de actuaciones inéditas, reencuentros históricos y la adrenalina de la competencia, los VMAs 2025 se perfilan como el espectáculo musical más esperado y comentado del año.