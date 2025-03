"No quiero ir a trabajar": Rosalía confiesa su pereza y sus fans se preocupan

Rosalía ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por una colaboración de esas que nos vuelan la cabeza. La cantante catalana compartió una storie en Instagram en la que expresaba su falta de motivación para trabajar. "Hoy está lloviendo mucho en Los Ángeles. He venido al estudio, pero estoy escondida en mi coche. No sé por qué, pero no quiero ir. No quiero ir a trabajar", escribió en inglés.

La reacción de los fans no se hizo esperar. Muchos seguidores se identificaron con su mensaje, viendo en sus palabras una muestra de humanidad y cercanía. "Rosalía también tiene días de no querer ir a trabajar, como todos nosotros", es una frase que puede resumir el sentir de un amplio espectro de sus fans. Otros, sin embargo, se mostraron preocupados por su falta de ganas, especialmente porque la artista lleva mucho tiempo trabajando en su próximo álbum.

Desde el lanzamiento de Motomami en 2022, Rosalía ha estado trabajando en nueva música, aunque hasta ahora no ha dado demasiadas pistas sobre cuándo podría llegar su siguiente disco. Su storie ha reavivado el debate sobre su regreso y ha generado una mezcla de impaciencia y empatía entre sus seguidores.

Si bien su confesión refleja un sentimiento universal, la incertidumbre sobre su próximo proyecto musical sigue en el aire. Mientras tanto, los fans continúan esperando novedades con la esperanza de que, cuando finalmente vuelva, lo haga con la energía y creatividad que la caracterizan.