Radiohead dará cuatro conciertos en Madrid en noviembre

Hace unas semanas se habló mucho del rumor de que Coldplay podría intentar batir un récord con once conciertos en el Estadio Metropolitano en 2027. De aquella idea desmesurada no se ha vuelto a saber nada, pero en paralelo ha empezado a tomar forma un runrún mucho más interesante: la posible reunión de Radiohead para una gira europea.

Después de veintidós años sin pasar por la capital española y siete después de su última actuación conjunta, la banda de Thom Yorke volverá a Madrid este otoño. Ofrecerán cuatro conciertos consecutivos en el Movistar Arena los días martes 4, miércoles 5, viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Las entradas salen a la venta en breves y la expectación es máxima: sería la primera vez en décadas que los británicos se embarcan en una tanda de directos de esta envergadura.

Ya tenemos confirmación oficial por parte del grupo a través de sus redes y su web. En primer lugar, han aparecido postales en distintas ciudades europeas con la imagen de Radiohead y fechas de conciertos impresas. En Madrid, algunas de esas tarjetas se habrían visto en la Sala Equis y no tardaron en circular por el canal de Reddit dedicado a la banda.

Web de Radiohead | radiohead.com

Ahora ya tenemos toda la información en su página web en la que explican que "Para que sea lo más justo posible para todos los que deseen asistir:

Deberán registrar sus datos aquí antes de que salgan a la venta las entradas para reducir la competencia de bots y revendedores.

Podrán comprar un máximo de 4 entradas para una sola fecha, para que el mayor número de personas posible pueda asistir.

Distribuiremos la mayor parte de las entradas a quienes vivan más cerca del espectáculo, como se muestra aquí, y habrá asignaciones para quienes deseen viajar dentro y fuera de Europa. Nuestro objetivo es distribuir las entradas según la demanda de forma justa y geográficamente conveniente."

Además también tenemos los precios "de 97 € (España), 100 € (Italia), 85 £ (Reino Unido), 775 DKK (Dinamarca) y 110 € (Alemania) más gastos. Puede consultar todos los detalles sobre el precio de las entradas, incluyendo asientos y entradas VIP con acceso prioritario, aquí. El precio de las entradas se mantendrá fijo y no cambiará dinámicamente".

La gran incógnita es si este regreso será únicamente una gira de celebración o si vendrá acompañado de nuevo material de estudio. Los seguidores, tras tantos años de silencio colectivo, sueñan con un setlist cargado de grandes éxitos que repase toda la trayectoria de los de Oxford, desde OK Computer hasta A Moon Shaped Pool. Sin embargo, fieles a su espíritu imprevisible, con Thom Yorke, Jonny Greenwood y compañía nunca se sabe: lo mismo sorprenden con relecturas radicales de su repertorio como con canciones inéditas.

Este otoño Madrid será testigo de uno de los acontecimientos musicales más esperados en mucho tiempo