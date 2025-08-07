La rapera Lil Tay se estrena en OnlyFans al cumplir 18 años y amasa más de un millón de dólares en solo tres horas

La conocida rapera e influencer Lil Tay, quien inicialmente se hizo viral siendo una niña por sus vídeos provocadores, ha regresado al foco mediático a lo grande: apenas unas horas después de cumplir la mayoría de edad, ingresó más de un millón de dólares en OnlyFans. Según sus propias declaraciones, los ingresos se desglosan en aproximadamente 511.000 dólares por suscripciones, 26.000 dólares en propinas y 490.000 dólares derivados de peticiones privadas. No obstante, estas cifras no han sido oficialmente confirmadas por la plataforma.

El lanzamiento no ha sido un simple acontecimiento financiero; ha generado debate. Muchos critican el impacto de este tipo de decisiones en alguien que apenas entró en la edad adulta, mientras que otros defienden su derecho a decidir y monetizar su imagen. Desde su Instagram, Lil Tay ha respondido con contundencia: "No importa lo que digan, pero no pueden negar que Lil Tay está ganando".

Además, en una entrevista con TMZ, su padre expresó apoyo hacia la decisión, reconociendo que ahora que es adulta tiene autonomía para tomar sus propias decisiones, aunque también advirtió que no todos las aplaudirán.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa cuestiones delicadas sobre la transición de influenciadores infantiles a figuras adultas y las formas en que monetizan su contenido. Lil Tay ha demostrado que, en la era de la atención instantánea, el regreso de una figura polémica puede generar un impacto económico estratosférico… aunque también un debate ético de gran calado.