¿Rauw Alejandro le ha mandado una indirecta a Rosalía? Así ha sido el polémico mensaje en redes del puertorriqueño

Rosalía vive un momento clave en su carrera con el lanzamiento de LUX, programado para el próximo 7 de noviembre. Durante esta fase de máxima visibilidad, su expareja, Rauw Alejandro, ha decidido publicar en su perfil de X (antes Twitter) un mensaje que ha levantado ampollas entre sus seguidores: "el tiempo dirá quién fue genuino".

Aunque el tuit no nombra a nadie directamente, numerosos usuarios lo han interpretado como una referencia a Rosalía, con quien mantuvo una relación de varios años y que ahora se encuentra con pleno foco en su nueva producción musical. Los comentarios al respecto no se han hecho esperar: "Qué pesado eres Raúl, suéltala ya", "No había visto ex más dolido que este" y "Rauw, Rosalía ya no te hace caso" son algunas de las críticas que ha recibido.

El mensaje ha generado debate sobre la motivación del artista: ¿se trata de un desahogo personal, una estrategia de marketing o simplemente un pensamiento lanzado al aire? Independientemente de sus intenciones, el momento resulta poco afortunado, dado que Rosalía está centrada en su carrera y la campaña de lanzamiento del álbum.

Este tipo de gestos en redes sociales pueden influir en la percepción pública de ambos artistas. Por un lado, Rosalía, que apuesta por una imagen centrada en el trabajo y la innovación musical; por otro, Rauw Alejandro, que queda retratado como alguien inmerso en un conflicto emocional público.

En última instancia, el tuit deja una incógnita: ¿a quién iba dirigido exactamente y qué pretende realmente comunicar? La respuesta podría influir tanto en la narrativa de su vida personal como en la imagen profesional de ambos. Por ahora, la reacción de la cantante no se ha hecho pública, y la insinuación sigue abierta a interpretación.