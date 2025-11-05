Rauw Alejandro responde a los fans de Rosalía de manera contundente: "Es una novela de las 7 pm"

La expectación en torno a LUX, el próximo trabajo discográfico de Rosalía, ha coincidido con una oleada de interpretaciones sobre las publicaciones recientes de Rauw Alejandro. El cantante puertorriqueño, que en los últimos días ha compartido varios mensajes crípticos en redes, ha optado finalmente por responder a la avalancha de teorías con un tono claramente irónico.

En su perfil de X (antes Twitter), Rauw escribió: "Las teorías de los fandoms es transmitida por Televisa presenta. Literal, es una novela de las 7 pm. Igual los amo". La publicación, que rápidamente se viralizó, ha sido interpretada como una forma de restar importancia a las especulaciones que lo vinculan con el inminente lanzamiento de su ex pareja.

El origen de la polémica se remonta a días atrás, después de que los fans interpretasen la letra de La Perla, una de las canciones de LUX, como una indirecta a Rauw. Además, el artista publicó el mensaje "Call me si te sientes lonely, lonely", justo después del estreno de Berghain, el primer adelanto de LUX. La coincidencia temporal bastó para que las redes se llenaran de teorías sobre posibles referencias cruzadas entre ambos.

Con su último tuit, el intérprete de Todo de ti parece querer poner fin al dramatismo que rodea cada una de sus publicaciones, apelando al humor y al cansancio ante el escrutinio constante. Ni Rosalía ni Rauw Alejandro han hecho declaraciones públicas sobre los rumores que orbitan acerca de la letra de La Perla, pero la conversación en redes continúa. A medida que se acerca el lanzamiento de LUX, previsto para el 7 de noviembre, la atención sigue dividida entre lo musical y lo emocional, en una historia que —como él mismo señala— muchos ya viven como una auténtica telenovela.