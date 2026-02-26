Rauw Alejandro rompe su silencio tras la polémica con Cazzu y pide "paz y amor"

Rauw Alejandro acudió a su cuenta de X para aclarar cuál es su postura tras varios días de polémica después del verso de Rosita, su canción junto a Tainy y Jhayco. En dicha canción, el cantante hacía referencia a Christian Nodal, ex pareja de Cazzu, algo que los fans tomaron como un ataque a la argentina. El debate se intensificó después de que Cazzu publicara un texto crítico en su newsletter y de que algunos artistas como Bizarrap o Nicki Nicole dejasen de seguir al puertorriqueño en redes sociales.

En un mensaje estructurado en cinco puntos, Rauw optó por un tono explicativo. "En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga", escribió, subrayando que, aunque no mantienen cercanía desde hace años, guarda "recuerdos bonitos" y le desea lo mejor en su carrera.

El segundo punto estuvo dedicado a contextualizar la canción en el centro de la discusión. Recordó que Rosita forma parte del álbum de Tainy y que se trata de una colaboración junto a Jhayco. En relación con el verso más comentado, aclaró: "Sobre la barra… NO la escribí yo". Añadió que, dentro del contexto del tema, no lo interpretó como una falta de respeto, aunque admitió que otras personas puedan leerlo de manera distinta.

El artista también reflexionó sobre la exposición pública. Reconoció que estar "en el ojo público" implica que cualquier comentario puede amplificarse o desvirtuarse. "Prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable", señaló, en referencia a titulares y debates que, a su juicio, exageran el conflicto.

En el último punto, lanzó un mensaje dirigido a medios y fandoms: pidió que no se saque la situación de contexto para fabricar enfrentamientos. "Aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión", concluyó antes de cerrar con un "paz y amor".

Sus palabras han generado nuevas reacciones en redes, donde el episodio continúa alimentando tensiones dentro de la escena urbana.