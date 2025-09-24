Rauw Alejandro se sincera sobre el ataque de ansiedad que vivió durante un concierto: "Fue un colapso total del cuerpo"

Rauw Alejandro ha abierto su corazón en una íntima conversación con Zane Lowe en Apple Music, donde habló de todo: desde su próximo álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0 hasta los momentos más duros de su carrera, incluyendo un ataque de ansiedad que sufrió en plena gira.

El artista puertorriqueño reconoció que, tras diez años sin parar de trabajar, su cuerpo le pasó factura durante un concierto en Estados Unidos. "Pude experimentar un ataque de ansiedad mientras estaba actuando. Fue duro, nunca me había pasado antes. Teníamos shows seguidos, no estaba durmiendo bien y encima tomé café antes del show. Mi cuerpo colapsó", confesó. "Literalmente, me vi desde fuera de mí mismo. Fue una locura. Pero este espíritu que tengo es demasiado fuerte, pude manejarlo y volver al escenario. Aprendí que no soy un superhéroe ni un robot: necesito descansar, necesito dormir ocho horas o no funciono".

Cosa Nuestra: Capítulo 0, un viaje a las raíces

El motivo de su entrevista era presentar Cosa Nuestra: Capítulo 0, un disco que funciona como precuela de su exitoso Cosa Nuestra (2024). En él, Rauw rinde homenaje a la historia cultural y musical de Puerto Rico y del Caribe. "Quería parar un momento y recordar de dónde venimos. Nuestra música, nuestra ropa, nuestra comida, todo lo que hace única a la isla2, explicó.

Para documentarse, incluso llegó a tomar clases de historia en la Universidad de Puerto Rico a través de Zoom: "Quería conocer todo el mapa y cómo empezó todo. Encontré tantas cosas hermosas que ya no necesito mirar fuera del Caribe para hacer música".

El arte de reinventarse

Rauw Alejandro también habló de la importancia de buscar siempre la originalidad en su propuesta artística. "Me gusta analizar lo que ya está hecho y encontrar qué falta. Esa singularidad es lo que me ha ayudado a innovar y a sacar álbumes muy distintos entre sí", aseguró.

Su nuevo trabajo sigue esa línea: salsa, percusiones, historia y un personaje inspirado en el espíritu salsero neoyorquino de los 70. “Quería vivir como un cocolo, como Héctor Lavoe en mi mente”, contó entre risas.

El precio de la fama y el valor de los suyos

A pesar del éxito internacional —con estadios llenos en Europa y América—, Rauw insiste en mantenerse fiel a su esencia: “La gente puede verme de otra manera, pero si hablas cinco minutos conmigo te darás cuenta de que soy normal. Hablo con mi mamá todos los días y viajo con mis amigos de la secundaria. Eso me mantiene con los pies en la tierra”.

Admite que la fama nunca fue su objetivo: "Al principio solo quería sobrevivir y ayudar a mi familia. La fama llegó sola. Pero hay días en que solo quiero ir tranquilo al supermercado como cualquier persona".

Mirando al futuro

Además de la música, Rauw ya sueña con nuevos retos: "Quiero hacer películas, actuar, dirigir, escribir. No me voy a quedar solo en la música. Amo el proceso creativo en todas sus formas".

Con Cosa Nuestra: Capítulo 0 a punto de ver la luz, el cantante deja claro que su viaje apenas comienza: un artista en constante evolución, que celebra sus raíces mientras enfrenta con honestidad las luces y sombras de su éxito.