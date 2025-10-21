La reflexión de Rosalía en TikTok mientras conducía a Callao que pone de los nervios a su hermana

Rosalía volvió a demostrar que domina como nadie el caos. La cantante puso Madrid —y las redes— patas arriba con un improvisado evento en Callao para presentar su nuevo disco, acompañado de un directo en TikTok tan surrealista como inolvidable.

El streaming comenzó mientras conducía por las calles de la capital, cigarro en mano, rumbo a la plaza. Una escena tan "a lo Rosalía" que acabó costándole el cierre del directo por parte de TikTok, al considerar que violaba sus normas de seguridad.

En el coche la acompañaban varios miembros de su equipo, entre ellos su hermana Pilar Vila Tobella, más conocida como "Pili". Y fue precisamente entre las dos donde se vivió uno de los momentos más virales del trayecto.

Entre risas, la artista catalana lanzaba una reflexión al aire mientras seguía al volante: "¡Me quiero retocar! Ah no, que no hay espejo aquí… Cómo se nota que estos coches están hechos por hombres", dijo Rosalía, pero su hermana no estaba para bromas.

"Amor, no hay que retocarse, hay que conducir, mira pa’lante", le advertía Pili, seria y algo nerviosa por su conducción temeraria. "Pero que el semáforo dura la vida, Pili", respondía Rosalía divertida.

Lejos de calmarse, su hermana insistía: "¡Mira pa’lante!", ignorando por completo las justificaciones de la cantante. Rosalía, parada con el semáforo en rojo, aprovechó para subir la música —nada menos que Vivaldi— mientras su grupo aplaudía la escena: "¡Toma esa playlist!".

Cuando el semáforo cambió, un amigo la apuró: "Venga, venga, que está verde. ¡Nos pitan!", y Rosalía volvió a arrancar, provocando otro sobresalto en Pili. "Pero a ver, que no vayas rápido", le rogaba su hermana. "¡Tranquiiila, Pili! Es que de verdad, no hay manera de que se relaje conmigo conduciendo… ¡llevamos así toda la vida!", bromeaba la artista entre carcajadas.

Esta claro que Pili se pone nerviosa con algunas cosas de su hermana. "Es que me pongo histérica", admitía Pili. "Tranquila, Pili", repetía Rosalía con calma. "No lo adelantes, Rosalía", insistía su hermana desde el asiento trasero. "Tranquila, tranquila", remataba la cantante, divertida, en una escena que acabó conquistando las redes por su mezcla de verdad y locura.