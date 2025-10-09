Rels B apunta a las estrellas y anuncia un concierto en el Metropolitano

Rels B se encuentra terminando la primera fase de su A NEW STAR WORLD TOUR, la gira con la que está conquistando los recintos más importantes del mundo presentando en directo su álbum a new star (1 9 9 3) y trabajos como Nostalgia EP o afroLOVA’25, mientras repasa asimismo los grandes éxitos de su carrera. Se trata de la gira más grande de su vida, y el paso definitivo para consagrarse como uno de los artistas más grandes de su generación.

Durante el verano que recién termina, Rels B triunfaba en Latinoamérica con hitos como los seis conciertos sold out en el Palacio de los Deportes de CDMX, y el cartel de “no hay entradas” en prácticamente todas las ciudades -Buenos Aires, Tijuana, San Salvador, Quito, Bogotá,…- en los que se ha presentado con su nuevo show. Mientras tanto, el mallorquín lograba auparse a lo más alto de los charts globales con ‘tu vas sin (FAV)’, extraída de ‘afroLOVA’25’, que logró convertirse en #1 en España y alcanzó las posiciones de honor del Top200 Global.

En todo este momentum, Rels B continúa brindándole a sus fans más sorpresas. Ahora, anuncia el concierto más grande de su carrera: será el próximo 4 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Allí, el mallorquín cerrará el A NEW STAR WORLD TOUR delante de más de 50.000 personas por todo lo alto.

Un final a la altura para una gira que ha convocado a decenas de miles de personas a ambos lados del Atlántico y un concierto que define la evolución de un Rels B que hace dos años llenó un WiZink Center; este año, dos Movistar Arena, y que debutó en los Estadios nacionales en el Son Moix de su Mallorca natal, donde además se convirtió en embajador mundial de Mallorca en el marco de su elección como Ciudad Europea de la Cultura para el año 2031.

El concierto de Rels B en el Metropolitano supone el final de una época brillante que le ha llevado del underground más puro a convertirse en el artista español más escuchado internacionalmente en una década prodigiosa que, por supuesto, hay que celebrar.