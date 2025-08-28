Rels B insinúa un retiro cercano de la música: "Estoy cerca del final"

El rapero y cantante mallorquín Rels B, una de las figuras más destacadas de la música urbana en español, ha vuelto a referirse a la posibilidad de poner fin a su carrera musical. En declaraciones recientes, el artista reconoció que su retirada está "más cerca que nunca", lo que ha generado sorpresa entre sus seguidores y un intenso debate en redes sociales. La noticia se suma a anteriores comentarios del propio músico sobre su deseo de alejarse de los escenarios, aunque esta vez sus palabras parecen tener un tono más definitivo.

En una entrevista difundida esta semana en GQ, Rels B explicó que atraviesa un momento de reflexión sobre su futuro profesional. "Es inminente, estoy en un punto de mi vida en el que necesito parar… Quiero retirarme feliz, contento, con todo perfecto, y después ya empezar otros proyectos. Obviamente, la música no va a terminar nunca, pero sí quiero escribir para otra gente, crear proyectos un poco más específicos", aseguró, sin dar fechas concretas ni detallar si se trata de un adiós definitivo o de un paréntesis prolongado.

El artista, cuyo nombre real es Daniel Heredia, ha construido en la última década una carrera marcada por su estilo independiente y su capacidad de conectar con audiencias jóvenes en toda Iberoamérica. Con éxitos que superan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la escena.

Las declaraciones han provocado una oleada de reacciones en internet, donde muchos fans expresaron su preocupación y otros defendieron la decisión, señalando la presión constante a la que están sometidos los artistas en la era del streaming.

No es la primera vez que Rels B plantea la idea de un retiro, pero esta vez la contundencia de sus palabras ha despertado especulaciones sobre un anuncio próximo, a pesar de que ha subrayado que aún le queda un disco por hacer. En los últimos años, ha hecho hincapié en la importancia de cuidar su vida personal y ha dejado entrever su deseo de explorar proyectos alejados de la música.

Por ahora, no se han cancelado conciertos ni compromisos profesionales previstos, aunque la sombra de una despedida planea sobre su carrera. Lo cierto es que, tanto si se trata de una pausa como de un cierre definitivo, el posible retiro de Rels B marcaría un punto de inflexión en la música urbana en español.