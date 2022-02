Resumen de toda la polémica del Benidorm Fest: ¿Quién está detrás de 'SloMo'? ¿Tongo? ¿Plagio?

Más información Chanel se marcha de Twitter por el ‘hate’

Un terremoto ha sacudido España generando ríos de memes, noticias de todo tipo, discusiones en WhatsApp eternas y reacciones en todas las redes sociales durante días.

El Benidorm Fest 2022 ha sido la primera edición del certamen de RTVE en el que se seleccionó la canción española para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

Este festival fue ganado por la actriz, cantante y bailarina cubano-española Chanel, conocida por haber aparecido en varios musicales, series de televisión como "El Secreto de Puente Viejo" o programas como "Tu cara me suena" pero que no tenía una carrera musical consolidada.

De hecho si entras en su perfil de Spotify la única canción que tiene es 'SloMo' con la que ganó el Benidorm Fest y con la que, salvo que pase algo sorprendente que cambie las cosas, representará a España en Eurovisión.

La victoria de Chanel, frente a opciones claramente preferidas por el público como Tanxugueiras o Rigoberta Bandini, ha dejado varias polémicas y preguntas que voy a intentar resumir en esta noticia.

¿Voto del público vs voto del jurado?

El festival lo ganó Chanel con 96 votos con ‘SloMo’, seguida de Rigoberta Bandini y su himno ‘Ay Mama’ con 91 y Tanxugueiras terceras con ‘Terra’ que se llevó 90 puntos.

Tanxugueiras fueron las más votadas tanto por el público como por el voto demoscópico pero la decisión del jurado al ponerlas en quinto lugar provocó que no ganaran.

De los tres sistemas de voto que había el jurado era el más importante ya que el ganador de ese voto se llevaba 51 puntos frente a los 30 que otorgaban tanto el público como el voto demoscópico.

¿Hubo tongo en el Benidorm Fest?

La palabra tongo ha sido una de las más repetidas estos días en redes sociales dónde muchos señalan que si el jurado hubiera dado a Tanxugueiras el cuarto puesto hubieran tenido 97 puntos y hubieran ganado el festival.

La canción de Chanel es un producto creado internamente por RTVE que ya propuso 'SloMo' a varias productoras que lo rechazaron.

Este hilo elaborado por @veganibalecter es sólo un ejemplo de entre los muchos tuits que se han vuelto virales queriendo sacar punta a todo lo sucedido en el festival.

"Yo te diré que tanto Félix como Marvin, los miembros internacionales del jurado, estaban emocionados con Tanxugueiras, pero claro, el voto es individual. Si las otras los ponen muy abajo y votan muy arriba a la otra, ahí ya se desmonta. Félix y Marvin estaban on fire con Tanxugueiras y Rigoberta", ha confesado el presentador Maximo Huerta poniendo en evidencia a las tres españolas del jurado, elegidas por la dirección de RTVE.

RTVE ha emitido un comunicado asegurando que "es consciente de la controversia" que ha supuesto esta elección y asegura que "la considera positiva". Además, explican que la televisión pública ha decidido que abrirá "un diálogo participativo para mejorar, de cara a próximas ediciones, todo el proceso del Benidorm Fest" y que crearán un nuevo programa para promocionar la música española del que darán a conocer los detalles "en los próximos días".

¿Posible plagio de la canción?

Varias son las personas que han apuntado el parecido entre el estribillo de la canción de Chanel y el de la cantante serbia que sacó hace cuatro años "Extravangtno".

El parecido en el estribillo de ambas canciones ha levantado las sospechas y son muchos los que a través de redes sociales están comparando ambas canciones.

¿Cumple 'SloMo' las reglas del festival?

Otro tema que ha generado controversia es si la canción cumplía con las reglas del concurso. En las bases del concurso no se prohíbe que se use una lengua extranjera pero se indica claramente que esta no puede suponer más del 35% de la letra total y en el caso de la canción ganadora el inglés suponía más del 46% de la letra.

En la gala Chanel omitió toda una parte en inglés de la canción difundida por el canal público en el vídeo oficial de la selección de temas del Benidorm Fest.

¿Quién está detrás de 'SloMo'?

Los compositores son Arjen Thonen, Ibere Fortes, Keith Harris, Leroy Sánchez y Maggie Szabo. Los arreglos han corrido a cargo de Keith Harris y Guardians of the Frequencies, la coreografía para la puesta en escena ha sido preparada por Kyle Hanagami y la canción lanzada por el sello multinacional BMG.

Keith Harris, que además también ha sido el arreglista del tema, ha compuesto y producido para Michael Jackson, Madonna, Black Eyed Peas y Britney Spears, entre muchos otros.

Leroy Sánchez, es cantautor español que ya creado éxitos para Malú, Pitbull, Blas Cantó y Alex Ubago. Él fue uno de los compositores de 'Voy a quedarme', la canción con la que Blas Cantó representó a España en Eurovisión en 2021.

La coreografía que acompañó al tema durante el Benidorm Fest fue realizada por Kyle Hanagami 9, coreógrafo de Jennifer López y Blackpink entre otras. Un superequipo creado por RTVE para diseñar la 'canción perfecta' de cara a triunfar en Eurovisión.

Por comparar decir que la canción de Rigoberta Bandini, lanzada de forma y independiente, está compuesta por la propia Paula Ribó junto a Steffano Macarronne y a Esteban Navarro, su pareja y la mitad del duo Venga Monjas.

Por su parte Tanxugueiras forman parte del roster del pequeño sello independiente Calaverita Records. Detrás de 'Terra' se encuentran Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro quienes junto al productor Iago Pico son los creadores de este temazo.

¿Es Chanel la misma propuesta de siempre?

Otro de los puntos que ha generado más debate es si la propuesta de Chanel de cara a Eurovisión era ganadora o si era lo mismo de siempre que nos iba a hacer quedar en mala posición como lleva sucediendo en los últimos años. Lo mejor que hemos conseguido en las ultimas 17 ediciones ha sido quedar en el puesto número 10 tres veces y en los últimos seis años hemos quedado siempre por debajo del puesto 20.

Desde hace muchos años los eurofans han deseado que España llevará una propuesta más explosiva y Chanel encaja completamente en ese molde. Parecida a Eleni Foureira y, salvando mucho las distancias, a grandes divas como Beyoncé, Jenifer Lopez o Dua Lipa.

Pero por otro lado también eran muchos los que soñaban con que algún día RTVE se animará por presentar a Eurovisión algo arriesgado y diferente. El año pasado Maneskin arrasaron con una propuesta rock y, sobre el papel, nada eurovisiva. Este podría haber sido el año, con el pop indie de Rigoberta Bandini y el folk de Tanxugueiras, para llevar algo original de verdad.

¿Excesivo hate hacia Chanel?

Lo que todo el mundo tiene claro, y sino deberias hacértelo mirar, es que no es normal todo el hate que ha recibido y que está recibiendo Chanel a través de redes sociales.

"Me he borrado Twitter por todo el ‘hate’ que estoy recibiendo", aseguraba emocionada tras la victoria.

Por suerte todos los compañeros de Chanel en el festival, incluidas Tanxugueiras, Rigoberta Bandini y Rayden, han mandado mensajes de apoyo para la cantante, le han dado toda la fuerza posible y le han deseado lo mejor de cara a Eurovisión.