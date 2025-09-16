Revelado el cartel del Coachella con Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter a la cabeza: Descubre todos los artistas

Coachella, el emblemático festival que cada primavera convierte el desierto de Indio (California) en epicentro musical, ha presentado su programación para 2026. La organización confirmó que Karol G y Justin Bieber serán las grandes estrellas de una edición que promete variedad de estilos y actuaciones exclusivas.

La presencia de Karol G supone un hito: la artista se convierte en una de las pocas latinas en ocupar el puesto principal del cartel, consolidando su ascenso internacional tras el éxito de sus últimas giras y álbumes. Por su parte, Justin Bieber regresa a un gran escenario después de varios años de retiro parcial, un anuncio que ha desatado la euforia de sus seguidores.

El festival, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos en abril de 2026, contará además con una amplia nómina de artistas que refuerza su reputación de espacio para el descubrimiento y la mezcla de géneros. Nombres como Sabrina Carpenter, The Strokes, The XX, Young Thug o Iggy Pop se encuentran entre los confirmados, configurando una oferta que va del pop al hip hop, pasando por el rock alternativo y las grandes leyendas.

La organización ha destacado que esta edición incluirá nuevas propuestas visuales y tecnológicas, con escenarios inmersivos y colaboraciones inéditas. Las entradas saldrán a la venta en las próximas semanas y, como es habitual, se espera que se agoten en cuestión de horas.

Con este cartel, Coachella reafirma su posición como el festival de referencia global, capaz de combinar artistas consagrados con talentos emergentes y de marcar tendencias que influyen en la industria musical a nivel mundial. La cita de 2026 se perfila ya como una de las más esperadas de la próxima temporada.