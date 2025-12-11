Rick Astley, Diana Krall, Biffy Clyro o Zaz, primeras confirmaciones de las Noches del Botánico 2026

Rick Astley, Diana Krall, Jean-Michel Jarre o Zaz encabezan el primer avance del cartel de la décima edición del festival Noches del Botánico. La cita regresará entre junio y julio de 2026 al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, donde volverá a combinar clásicos internacionales con algunas de las propuestas más interesantes del momento.

El adelanto del festival incluye también a ZZ Top, Biffy Clyro, Ethel Cain, Alabama Shakes, Danny Elfman, Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian, que formarán parte de una programación diseñada para celebrar por todo lo alto este aniversario.

En el apartado nacional, Noches del Botánico contará con Rigoberta Bandini, Lia Kali, Ginebras, Love of Lesbian, Silvana Estrada y Mari Froes, consolidando su apuesta por artistas españoles de distintos estilos y generaciones.

Las entradas para estos primeros conciertos estarán disponibles a partir del martes 16 de diciembre, a mediodía, en nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La compra física en establecimientos de El Corte Inglés se activará 24 horas después.

La organización explica en un comunicado que continúa trabajando en completar el cartel, que se dará a conocer en los próximos meses, y en nuevas mejoras del recinto para seguir garantizando "los estándares de calidad" que caracterizan al festival.