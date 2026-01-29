Rihanna celebra el décimo aniversario de ANTI, el disco que redefinió su carrera, pero sus fans quieren nueva música

En enero de 2016, Rihanna publicó ANTI, un disco que supuso un punto de inflexión en su trayectoria artística. Tras años dominando las listas con un pop directo y orientado al gran público, la cantante apostó por un trabajo más introspectivo, menos predecible y con una mayor libertad creativa. Diez años después, el álbum sigue siendo objeto de análisis y reivindicación, tanto por su sonido como por su influencia posterior.

Para celebrar este aniversario, Rihanna ha difundido un vídeo especial en sus redes sociales. En él, la artista reúne cifras y momentos clave que resumen la dimensión del proyecto. Entre los datos destacados, se señala que ANTI es el álbum de una mujer negra que más tiempo ha permanecido en las listas de éxitos a nivel mundial, un récord que subraya su longevidad en un mercado marcado por la rotación constante de novedades. Además, el disco acumula más de 23 billones de reproducciones globales, una cifra que refleja su alcance sostenido en plataformas digitales.

El vídeo también incluye imágenes del proceso de creación y grabación del álbum, mostrando a Rihanna en el estudio junto a productores y músicos que participaron en el proyecto. Estas escenas refuerzan la idea de un disco construido desde la experimentación y la búsqueda personal, alejándose de fórmulas preestablecidas. A ello se suman fragmentos de la gira ANTI World Tour, que consolidó el álbum sobre el escenario y confirmó la solidez de su propuesta en directo.

Desde el lanzamiento de ANTI, Rihanna no ha vuelto a publicar un nuevo álbum de estudio. En esta década, la artista ha centrado gran parte de su actividad en otros ámbitos, como la moda y la cosmética, convirtiendo sus marcas en referentes internacionales. Aun así, la ausencia de nueva música no ha debilitado la presencia de ANTI, que continúa generando escuchas y conversación entre nuevas generaciones de oyentes.

Diez años después, el disco se mantiene como una referencia dentro del pop contemporáneo. El aniversario no solo funciona como un ejercicio de memoria, sino también como recordatorio del impacto duradero de un álbum que, con el paso del tiempo, ha ganado peso y relevancia dentro de la discografía de Rihanna y de la música popular reciente.