Rodrigo Cuevas anuncia La belleza, su nuevo disco y gira

Dicen que no hay tres sin cuatro y Rodrigo Cuevas recoge el testigo de esa máxima para anunciar La Belleza, su nueva propuesta escénica: un viaje hacia ese lugar donde los sueños y lo bello se funden con lo terrenal.

Tras las 117 actuaciones de La Romería por varios países, entre otros Francia, México, Portugal, Colombia y, sobremanera, recorriendo esta España nuestra, la gira de La Belleza tiene fecha de inicio e incluso de cierre: comenzará el 24 de abril de 2026 en Asturias y culminará, si nada lo remedia, en Madrid en octubre de 2027.

Junto a las virtudes populistas de Rodrigo Cuevas, y a las capacidades de seducción y juego, se unen los deleites de la palabra, de lo escénico y del humor. Pero añadiremos otras más, porque hay un nuevo álbum en ciernes, como decíamos no hay tres sin cuatro: catalizador de nuevos sonidos contemporáneos que se arrejuntan a la paleta ya conocida, en donde por supuesto el germen de la tradición y del folclore no solo pululan sino que regeneran la propuesta con su desparpajo, una solvencia y una sutileza que erosiona nuestros órganos de la sensibilidad.

Un álbum de mucha colaboración necesaria, orgánica y genuina, en plan iconos de ayer, de mañana y de siempre (Massiel, para empezar), en el que confluyen figuras emergentes del underground o bien divas de la música urbana española, entre otras.

Un disco soberbio que servirá de estandarte sónico para esta nueva aventura para la cual se está construyendo una fantasía escénica y argumental, de tal manera que este nuevo show de Rodrigo Cuevas hará de la indiferencia un lugar intransitable. Gira La Belleza y girará nuestro mundo, Gira La Belleza lo mismo que nuestra capacidad para ser felices.