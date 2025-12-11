Rosalía agota todas las entradas de su gira 'LUX TOUR 2026' en Europa

Sabíamos que la locura con las entradas de Rosalía iba a pasar, y así ha sido. Uno de los discos más esperados y alabados del año va acompañado de una de las giras más potentes de la década, y miles de personas se han quedado sin posibilidad de conseguir una entrada. No sabemos si ha sido una mezcla de FOMO, hype real o simplemente que Rosalía está en uno de los mejores momentos de su carrera, pero lo cierto es que todas las entradas de todos los conciertos de toda Europa se han vendido en cuestión de minutos.

Cartel de la gira Lux de Rosalía | Live Nation

La artista también ha sucumbido al entramado actual de preventas asociadas a bancos, paquetes premium y front stage más caros de lo habitual. Pero, al menos esta vez, las entradas son para conciertos que se celebran dentro de cuatro meses, y no para shows programados con más de un año de antelación.

A partir de ahí, lo que ha ocurrido ha sido lo esperado. Rosalía ha arrasado en la venta de entradas de su gira europea "LUX TOUR 2026", colgando el cartel de sold out en prácticamente todas las fechas en tiempo récord. La expectación por verla en directo ha provocado un fenómeno de demanda sin precedentes, saturando plataformas de venta y empujando a miles de fans a eternas listas de espera virtuales.

La preventa ya había dado pistas: las primeras tandas de tickets volaron en menos de dos horas. Pero ha sido la venta general, abierta este 11 de diciembre, la que ha confirmado que Rosalía es uno de los mayores reclamos musicales del momento. Desde primera hora, Ticketmaster, Live Nation y otros portales registraron colas virtuales gigantescas y un ritmo frenético de compra que dejó sin entradas ciudades como París, Londres, Berlín, Milán, Ámsterdam o Lisboa casi al instante.

El "LUX TOUR 2026", su gira más ambiciosa hasta ahora, recorrerá más de una docena de países europeos antes de cruzar a América. En España, Rosalía ofrecerá ocho conciertos entre Madrid y Barcelona, también marcados por una demanda altísima que ha dejado a muchos seguidores fuera en esta primera fase.

Impulsada por el éxito global de su nuevo álbum "Lux" y por el estatus internacional que la artista ha consolidado en los últimos años, esta gira se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados de 2026. Con todas las fechas europeas prácticamente agotadas, Rosalía reafirma su posición como fenómeno mundial y deja en el aire la gran pregunta: ¿habrá nuevas fechas ante la avalancha de peticiones?