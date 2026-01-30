Rosalía irrumpe por sorpresa en el concierto solidario por Palestina en Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona se llenó por completo el jueves por la noche para acoger Act X Palestine, un concierto solidario organizado como colofón de una campaña internacional de sensibilización y apoyo al pueblo palestino. El evento reunió a una veintena de artistas de distintos géneros y generaciones, con la participación de figuras como Amaia, Bad Gyal, Oques Grasses, Lluís Llach o Fermín Muguruza, entre otros.

La velada se planteó como un concierto-manifiesto: además de las actuaciones musicales, incluyó testimonios, discursos y homenajes. En la previa, por ejemplo, se rindió tributo a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años asesinada en Gaza hace dos años, cuyo caso conmovió a la opinión pública internacional. Este homenaje se reflejó también fuera del recinto, en un acto simbólico en la playa de Barcelona, donde se desplegó una lona con su retrato ante la presencia de su madre.

La intervención de Rosalía fue el momento más comentado de la noche. La artista catalana, cuya presencia no había sido anunciada, salió al escenario ante una fuerte ovación y ofreció una versión de La Perla, tema perteneciente a su último álbum Lux. Acabado el performance, se dirigió brevemente al público en catalán para expresar su agradecimiento por la invitación y el honor de participar en el evento.

El gesto de Rosalía fue interpretado como un apoyo claro a la causa del concierto, especialmente en un contexto en el que la artista había sido objeto de debate en redes sociales por su escasa implicación pública en temas internacionales. Su irrupción inesperada amplificó la repercusión mediática del concierto y subrayó la dimensión cultural del evento.

Además de la dimensión musical, el acto contó con intervenciones de figuras de la cultura y el deporte. Por ejemplo, el entrenador Pep Guardiola abrió la velada con un llamado a no mirar hacia otro lado frente a la situación en Gaza, mientras que representantes culturales y activistas contextualizaron el conflicto en términos de derechos humanos y memoria colectiva.

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos culturales y sociales en Gaza y Cisjordania, canalizados a través de organizaciones como la Palestinian Performing Arts Network y centros independientes como el Lajee Center y Dar Qandeel.

El concierto solidario de Barcelona se sumó así a una serie de actos internacionales de la campaña Act X Palestine, reflejando cómo la música y la cultura se han puesto al servicio de la visibilización de una causa humanitaria marcada por años de conflicto y sufrimiento.