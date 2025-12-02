Rosalía se convierte en una argentina más y cocina empanadas en plena gira de promoción por el país

La imagen habitual de Rosalía orbita en torno a giras mundiales, conciertos multitudinarios y planes creativos, pero esta vez lo que sorprendió fue su faceta más hogareña. Invitada por los influencers culinarios Ailu Tokman y Andrés Simón, la cantante se puso el delantal en una cocina casera donde elaboraron empanadas salteñas, uno de los platos más emblemáticos de la cocina del norte argentino.

El video compartido en redes muestra a Rosalía amasando, rellenando empanadas y compartiendo mate —el clásico ritual argentino— con los anfitriones, mientras conversaban en un ambiente relajado. En la publicación, Tokman escribió: "¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?", frase que se convirtió en el gancho perfecto para viralizar el momento.

Los fans, como no podía ser de otra forma, elogiaron su espontaneidad y su disposición a meterse en algo tan cotidiano como una receta casera. En un mundo saturado de actuaciones y producciones elaboradas, ver a una estrella internacional doblando mangas y manipulando masa no es algo que se vea todos los días. Pero no solo eso: la experiencia encaja con la que Rosalía ha mostrado en su visita al país, donde aparte de la cocina ha recorrido restaurantes, probado platos tradicionales como milanesas, medialunas o sandwiches de miga, e incluso aceptó un mate en La Bombonera.

Para los creadores que la acompañaron, la colaboración con Rosalía significó un impulso importante: el impacto mediático fue inmediato, y la autenticidad del momento destacó frente a la típica promoción musical. Para ella, la experiencia alimentó —y nunca mejor dicho— el vínculo con la cultura local durante su estadía.