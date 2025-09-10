Rosalía deslumbra en la nueva campaña de Calvin Klein con su canción inédita De Madrugá

Rosalía se ha convertido en el rostro de la nueva campaña global de Calvin Klein, una alianza que confirma su influencia tanto en la música como en la moda. El spot publicitario, lanzado esta semana, muestra a la artista en un estilo minimalista y elegante, acompañado por una canción inédita titulada De madrugá.

El tema, que hasta ahora no formaba parte de ninguno de sus proyectos discográficos, ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales. Sus seguidores destacan que el sonido mantiene la esencia experimental de la catalana, fusionando elementos urbanos con toques melódicos que remiten a su etapa más intimista.

La elección de Rosalía por parte de Calvin Klein refuerza la estrategia de la firma de contar con referentes culturales de alcance global. En campañas anteriores, la marca ya había apostado por figuras de primer nivel, y ahora suma a la cantante como uno de los nombres más influyentes de la escena internacional.

Más allá de la moda, la colaboración ha generado un creciente interés en el plano musical. Muchos fans interpretan el lanzamiento de De madrugá como una señal de lo que podría venir en su próximo disco, especialmente después de las recientes pistas que apuntan a una nueva era creativa.

La reacción en plataformas digitales ha sido inmediata: fragmentos del anuncio circulan en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), acumulando miles de comentarios y reproducciones en cuestión de horas. Para algunos seguidores, este lanzamiento supone un aperitivo inesperado de lo que Rosalía podría presentar en los próximos meses, mientras que otros valoran el equilibrio entre su faceta artística y su papel como icono de la moda contemporánea.

Con esta campaña, Rosalía reafirma su capacidad de trascender fronteras y de consolidarse como una de las artistas más versátiles de su generación, capaz de mover masas tanto en el escenario como en la pantalla publicitaria.