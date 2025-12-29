¿Rosalía e Ilia Topuria están juntos? Las pistas que han alimentado los rumores

Rosalía Vila Tobella es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional de la última década. Ilia Topuria, por su parte, se ha consolidado como una de las máximas figuras de referencia de las MMA, con un perfil cada vez más popular fuera del ámbito estrictamente deportivo. La atención conjunta sobre ambos no es nueva, pero en las últimas semanas se ha intensificado por una serie de hechos que han despertado la curiosidad de seguidores y medios.

El punto de partida de las especulaciones se sitúa en una coincidencia pública concreta: la designación de Rosalía e Ilia Topuria como madrina y padrino del hijo de Omar Montes. El anuncio, realizado de forma abierta, no implica de por sí una relación sentimental, pero sí ha sido interpretado como una señal de cercanía personal entre ambos. A partir de ahí, comenzaron a circular versiones que apuntan a una relación más estrecha de lo que se había asumido hasta ahora.

Fuentes cercanas a ambos han señalado que la relación se limita a una amistad intermitente, sin carácter romántico. Sin embargo, otras informaciones difundidas en el ámbito del entretenimiento sugieren que esa definición podría no reflejar toda la realidad. Algunas voces aseguran que en círculos próximos se habla con naturalidad de un vínculo pasado que habría ido más allá de la amistad, aunque sin aportar pruebas concluyentes.

A estas versiones se suma la publicación de un supuesto encuentro privado, que situaría a la cantante en el domicilio del luchador. Este tipo de indicios, han contribuido a reforzar la narrativa de un posible romance, pese a la ausencia de confirmación oficial.

En la actualidad, tanto Rosalía como Ilia Topuria se encuentran solteros. Ninguno ha realizado declaraciones públicas sobre su vida sentimental ni sobre la naturaleza de su relación. Mientras tanto, el anunciado madrinazgo y padrinazgo del hijo de Omar Montes continúa sin materializarse oficialmente, manteniendo viva la atención mediática.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de la especulación. La pregunta, sin embargo, sigue abierta: ¿amistad puntual o el inicio discreto de una relación que podría salir a la luz en los próximos meses?