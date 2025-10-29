¿Rosalía ha lanzado una indirecta a C. Tangana en Berghain? Esto podría demostrarlo

El regreso de Rosalía con Berghain no solo ha supuesto el inicio de una nueva era musical para la cantante catalana, sino también el resurgir de múltiples interpretaciones sobre el significado de su letra y su simbolismo visual. Entre las más virales destaca la teoría de una usuaria de TikTok llamada María Fer, que ha generado un intenso debate entre los fans.

En su comentario, que supera ya las decenas de miles de me gusta, la creadora asegura que el videoclip de Berghain muestra una metáfora de algo que le ocurrió a Rosalía durante su relación con C. Tangana. Según su análisis, "ella vivía con esa partitura en la cabeza, con el concepto de los músicos e instrumentos en una misma habitación", una idea que —según apunta— podría haber sido tomada por su expareja.

La tiktoker recuerda que C. Tangana también hace referencia a la discoteca Berghain en una de sus canciones y que en su conocido Tiny Desk Concert aparece rodeado de músicos en una habitación, con una melodía que, según ella, guarda similitudes con la nueva canción de Rosalía. "Cuando ella llega al apartamento y la puerta está abierta, pienso que le han robado la idea, el concepto y el corazón", concluye.

Lo que más ha llamado la atención es que la propia Rosalía comenzó a seguir a María Fer en TikTok tras este análisis, un gesto que muchos fans han interpretado como una confirmación indirecta de la teoría. Aunque la artista no se ha pronunciado oficialmente, el simple hecho de este seguimiento ha bastado para encender las redes, donde los seguidores debaten si Berghain es solo una obra conceptual o una respuesta artística con mensaje personal.

Por ahora, lo único claro es que Rosalía ha vuelto a provocar conversación, arte y misterio en partes iguales.