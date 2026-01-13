Rosalía y Loli Bahía desatan rumores paseando cogidas de la mano por París

París ha sido escenario de una de las imágenes más comentadas en redes este enero: Rosalía y la modelo Loli Bahía caminando cogidas de la mano por las calles de la capital francesa. Las fotografías han vuelto a encender los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambas, que ya habían sido vistas juntas en varias ocasiones.

De hecho, la cercanía entre la cantante y la modelo no es nueva. Durante las recientes vacaciones de Navidad, Rosalía y Loli Bahía fueron vistas juntas en Río de Janeiro, compartiendo momentos que algunos interpretaron como más que amistosos. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de las dos ha confirmado que exista un vínculo romántico.

Loli Bahía, con una carrera consolidada en la moda internacional, y Rosalía, una de las artistas más importantes del panorama musical, han generado mucha expectación por la frecuencia de sus encuentros y la naturalidad con la que se muestran juntas en público. Las imágenes en París, caminando y tomadas de la mano, han dado pie a todo tipo de especulaciones en redes y medios internacionales.

A pesar del revuelo, Rosalía ha expresado en varias ocasiones que está cansada de que se le atribuyan romances con personas con las que simplemente mantiene una relación cercana o amistad. Esto deja en el aire cualquier confirmación sobre la naturaleza de su relación con Loli Bahía, manteniendo el misterio sobre si son amigas inseparables o hay algo más entre ellas.

Por ahora, lo que sí es evidente es que la conexión entre Rosalía y Loli Bahía es fuerte y visible, y que ambos momentos (las vacaciones en Río y el paseo en París) han captado la atención de fans de todo el mundo. Queda por ver si en el futuro decidirán aclarar los rumores, pero lo cierto es que su complicidad no pasa desapercibida.