MUCHO HYPE
Rosalía presentará esta noche su nuevo disco en TikTok: todo lo que tienes que saber sobre el acontecimiento musical del año
La artista catalana Rosalía ha anunciado que presentará su cuarto álbum mediante un directo en TikTok, según ha confirmado la publicación del primer adelanto oficial. El vídeo muestra una orquesta en Londres y anticipa un trabajo con sonidos sinfónicos. El evento tendrá lugar hoy, lunes 20 de octubre, a las 20:45h.
Rosalía ha dado un nuevo paso estratégico en la promoción de su próximo proyecto musical: la presentación oficial del álbum se llevará a cabo en un directo en TikTok, una plataforma poco habitual en sus lanzamientos, a pesar de que este mismo fue su modus operandi para la presentación de Motomami. El anuncio ha acompañado el primer teaser mostrado el pasado fin de semana, que muestra a Rosalía observando una orquesta en el Battersea Arts Centre de Londres, lo que refuerza la idea de que el nuevo trabajo incorporará elementos sinfónicos y orquestales.
En el vídeo de adelanto, Rosalía aparece grabándose a sí misma mientras la cámara enfoca los instrumentos y a los músicos en acción. La publicación señala que el directo se tratará de una primera escucha del cuarto álbum, sin desvelar aún su título, aunque muchos medios y fans apuestan por LUX.
La elección de TikTok como plataforma para este directo refleja una estrategia de acercamiento al público digital, sobre todo al de menor edad, y un uso consciente de estos formatos en auge. La retransmisión comenzará a las 20:45h (hora española) y, previsiblemente, tendrá una duración estimada de hora y media.
Hasta ahora, la artista no ha confirmado detalles sobre colaboraciones ni sobre el formato físico del álbum, aunque los movimientos visuales y simbólicos de los últimos días —como la partitura titulada Berghain y la referencia al más que probable título de LUX— sugieren una era creativa distinta.
Con la presentación fijada en TikTok y el comienzo de la campaña de promoción, la expectación entre sus seguidores y en la industria musical ha crecido notablemente. A sólo unas pocas horas del evento, Rosalía cumple con su estilo: generar misterio, reinterpretar su imagen y conectar directamente con su audiencia.
