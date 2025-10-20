Rosalía presentará esta noche su nuevo disco en TikTok: todo lo que tienes que saber sobre el acontecimiento musical del año

Rosalía ha dado un nuevo paso estratégico en la promoción de su próximo proyecto musical: la presentación oficial del álbum se llevará a cabo en un directo en TikTok, una plataforma poco habitual en sus lanzamientos, a pesar de que este mismo fue su modus operandi para la presentación de Motomami. El anuncio ha acompañado el primer teaser mostrado el pasado fin de semana, que muestra a Rosalía observando una orquesta en el Battersea Arts Centre de Londres, lo que refuerza la idea de que el nuevo trabajo incorporará elementos sinfónicos y orquestales.

En el vídeo de adelanto, Rosalía aparece grabándose a sí misma mientras la cámara enfoca los instrumentos y a los músicos en acción. La publicación señala que el directo se tratará de una primera escucha del cuarto álbum, sin desvelar aún su título, aunque muchos medios y fans apuestan por LUX.

La elección de TikTok como plataforma para este directo refleja una estrategia de acercamiento al público digital, sobre todo al de menor edad, y un uso consciente de estos formatos en auge. La retransmisión comenzará a las 20:45h (hora española) y, previsiblemente, tendrá una duración estimada de hora y media.

Hasta ahora, la artista no ha confirmado detalles sobre colaboraciones ni sobre el formato físico del álbum, aunque los movimientos visuales y simbólicos de los últimos días —como la partitura titulada Berghain y la referencia al más que probable título de LUX— sugieren una era creativa distinta.

Con la presentación fijada en TikTok y el comienzo de la campaña de promoción, la expectación entre sus seguidores y en la industria musical ha crecido notablemente. A sólo unas pocas horas del evento, Rosalía cumple con su estilo: generar misterio, reinterpretar su imagen y conectar directamente con su audiencia.