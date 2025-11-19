Rosalía rechazó actuar en el show de la NFL en el Bernabéu por este curioso motivo

La NFL vivió este domingo una jornada inédita en España con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que reunió a 78.610 espectadores en el Santiago Bernabéu. El encuentro, decidido en la prórroga con un 16-13 para los "locales", supuso el punto culminante de una semana de eventos en Madrid dentro de la estrategia de expansión internacional de la liga estadounidense.

Uno de los aspectos más comentados del partido fue el espectáculo del descanso, inspirado en el modelo de la Super Bowl. Bizarrap y Daddy Yankee fueron los encargados de amenizar el intermedio con un show de luces, banda en directo y algunos de los temas más reconocidos del productor argentino, como sus sesiones con Quevedo y Shakira.

Sin embargo, según desveló el periodista José Antonio Ponseti durante la retransmisión en Carrusel Deportivo, la primera opción de la NFL no fue necesariamente Bizarrap, sino Rosalía. La organización habría tanteado a la artista catalana, cuya agenda encajaba en principio con el evento, ya que se encontraba en Madrid presentando su nuevo disco, LUX. Aunque ese mismo día tenía previsto viajar a Nueva York para participar en The Tonight Show de Jimmy Fallon, el desplazamiento podría haberse ajustado en caso de acuerdo.

Ponseti explicó que Rosalía comunicó a la organización un conjunto de requisitos que la NFL consideró propios de un espectáculo de la Super Bowl, y no de un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos. No trascendió si las exigencias estaban relacionadas con presupuesto, escenografía o ambas cosas. La liga, finalmente, optó por un planteamiento más ajustado para el encuentro de Madrid.

Pese a no participar, la música de Rosalía sí sonó en el Bernabéu: Berghain, una de las canciones con las que presentó LUX, formó parte del ambiente previo. La posibilidad de verla en un futuro show de la NFL no queda descartada, según apuntó Ponseti, que dejó abierta la puerta a una eventual colaboración "no muy lejos en el tiempo".