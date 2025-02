Las fotos antiguas de Sabrina Carpenter con el pelo negro arrasan en redes: el look con el que todos están flipando

En las últimas horas, las redes sociales han estallado con unas imágenes de Sabrina Carpenterluciendo el pelo negro. Muchos pensaron que la cantante había decidido teñirse recientemente, pero la realidad es que estas fotos pertenecen al pasado, y ahora los fans las han redescubierto, llenando las redes de comentarios sobre lo bien que le sienta ese tono.

Todo comenzó cuando algunos usuarios compartieron las imágenes en X e Instagram, provocando una avalancha de reacciones. Muchos creyeron que se acababa de teñir, alabando el resultado de su ''nuevo'' look. Otros, más atentos, aclararon rápidamente que el look no es nuevo, sino que se trata de fotografías de una sesión pasada que hasta ahora habían pasado desapercibidas para la mayoría.

Lo curioso del fenómeno es que, pese a no ser una transformación reciente, las imágenes han logrado despertar un entusiasmo genuino entre sus seguidores. El pelo negro le da un aire completamente distinto, alejándola de su icónica melena rubia, y muchos ya piden que vuelva a ese estilo en el futuro. Este inesperado redescubrimiento llega en plena etapa de éxito para Carpenter, quien continúa consolidando su carrera tanto musical como mediática. En los últimos meses, ha sido el centro de atención no solo por sus logros profesionales, como sus recientes premios en los Grammy, sino también por su constante evolución artística.

Aunque el look no sea nuevo, el revuelo generado demuestra el poder de las redes para dar nueva vida a momentos del pasado. ¿Volverá Sabrina Carpenter a apostar por el pelo negro tras este aluvión de elogios? Sus seguidores ya están impacientes por descubrir si las antiguas fotos marcarán el inicio de un nuevo capítulo estilístico para la cantante.