ESTRELLA CONSOLIDADA
Sabrina Carpenter estrena Man’s Best Friend, el álbum que la sitúa en la cima del pop internacional
Sabrina Carpenter ha lanzado hoy Man’s Best Friend, su esperadísimo séptimo álbum de estudio. El proyecto, marcado por letras provocadoras, producción de Jack Antonoff y una portada desafiante, amplía su narrativa musical con desparpajo y humor adulto. La reacción ha sido intensa, entre elogios por su audacia y críticas por su estética explícita.
Publicidad
Sabrina Carpenter ha publicado oficialmente Man’s Best Friend, su nueva entrega musical, disponible desde el 29 de agosto a través de Island Records. Este trabajo, sucesor de su exitoso Short n’ Sweet, consolida su puesto de gran estrella del pop contemporáneo.
El álbum de 12 canciones incluye el single Manchild, que alcanzó el número uno en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda antes de su lanzamiento. Otras pistas destacadas son Tears, Never Getting Laid o Go Go Juice, que reflejan una puesta en escena más provocadora y humorística. Jack Antonoff y Amy Allen vuelven a colaborar como productores y compositores junto a Carpenter.
La portada causó revuelo por su estilo provocativo: muestra a la artista arrodillada con un hombre sujetándole el cabello, lo que generó críticas por la posible márgica sexualización o cosificación del cuerpo femenino. Carpenter respondió con una portada alternativa más sobria, a la que describió como "aprobada por Dios".
El contenido lírico sigue este mismo tono disruptivo. Carpenter defendió su obra asegurando en CBS Mornings que "ni siquiera los puritanos podrán resistirse a reír con las letras", destacando la intención humorística y empoderada del disco.
Sin embargo, no todos han recibido esta propuesta con agrado. Algunos medios la califican como una evolución madura y coherente, mientras que otros critican su conservadurismo melódico o la estética excesiva, tachándola de pop sin demasiado impacto pese a su polémica portada.
Este estreno confirma a Sabrina Carpenter como una figura pop que no rehúye su feminidad ni su lado provocador. Con Man’s Best Friend, ofrece una fórmula de pop con ingenio, un guiño empoderado al cambio estético y artístico en un contexto cultural cada vez más sensible con ciertos temas.
Publicidad