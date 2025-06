Sabrina Carpenter lanza un misterioso teaser de su nueva música

Sabrina Carpenter vivió en 2024, por fin, el salto en popularidad que merecía después de años de trabajo llenos de lanzamientos musicales. Varios de sus singles llegaron a lo más alto de las listas, y la expectación en torno a sus próximas canciones no podría ser mayor. Después de deslumbrar a todos con una amadísima colaboración con Dolly Parton para el remix de Please Please Please, parece que pronto llegará nueva música de Sabrina Carpenter, ya que ha publicado un misterioso teaser en redes que tiene a todos sus fans en vilo.

La publicación ha logrado millones de impactos en redes en apenas unas horas, y muchos han empezado ya a especular al respecto del significado de este pequeño clip, en el que se ve a Sabrina Carpenter haciendo autostop. Primero, es rechazada por una camioneta, y luego parece que un segundo coche decide detenerse para que suba.

Lo cierto es que este arranque podría dar lugar a cualquier tipo de historia: desde un gran romance hasta una aventura a lo Showgirls. La frase final de "Oh, boy!", acompañada de una risa, es lo que más ha intrigado a los fans, ya que podría tener relación con la temática de la canción o ser, incluso, el título del single. Sea como sea, lo que sí es cierto es que todos seguirán pendientes de los nuevos teasers que la cantante decida publicar, sobre todo para conocer cuál podría ser la fecha de publicación de esa nueva canción que todos esperan. Estamos en el momento perfecto para lanzar un hit del verano refrescante, como lo fue Espresso el año pasado, así que habrá que ver con qué nos quiere sorprender Sabrina Carpenter.