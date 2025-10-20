Saiko es acusado de homofobia por sus bailarines y el cantante se defiende

Saiko, intérprete de varios números uno en las listas musicales españolas, ha respondido a las acusaciones de homofobia realizadas por Alber Montero, un coreógrafo y bailarín que participó en su anterior gira. Montero, sin mencionar directamente el nombre del artista, describió diversas situaciones que, según su testimonio, evidenciarían actitudes discriminatorias hacia los bailarines homosexuales del equipo.

En su relato, el coreógrafo asegura que durante la gira anterior los bailarines homosexuales eran apartados con frecuencia, y que el artista mostraba una mayor cercanía con el único integrante heterosexual del grupo. También sostiene que en la preparación de la nueva gira de Saiko, sus propuestas para incluir a bailarines abiertamente homosexuales fueron rechazadas. Según Montero, incluso la incorporación de su pareja como asistente fue descartada porque se buscaba un perfil "más masculino".

Montero añadió que, en otra ocasión, se negó la participación de su pareja en un espectáculo paralelo por tener "demasiada pluma", mientras que a él se le permitió participar "porque se le nota menos". Asimismo, atribuye al cantante supuestas frases despectivas hacia el colectivo LGTBIQ+, entre ellas: "Estoy hasta los cojones de montarme en el escenario con maricones y niñas".

Ante estas acusaciones, Saiko publicó un comunicado de cerca de diez minutos en el que calificó los hechos de "falsos" y afirmó que se le han atribuido palabras que nunca ha dicho. El artista explicó que la persona que actuó en su nombre durante esas conversaciones fue despedida "a los dos o tres días" y que respetó la decisión del coreógrafo de abandonar el proyecto "si no se sentía cómodo".

En su defensa, Saiko subrayó: "Todo el que me conozca sabe que no soy homófobo. Estoy totalmente en contra de la homofobia". Además, lamentó la situación y concluyó: "A mí me da igual si te comes una polla, un coño o una piedra; lo único que me importa es mi vida y ser feliz".