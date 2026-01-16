Sanguijuelas del Guadiana, Ginebras, Alcalá Norte o Barry B, protagonistas de la nueva edición de Vibra Mahou Fest

La nueva edición de Vibra Mahou Fest tendrá como protagonistas de sus cuatro citas de este año a Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, Barry B, Alcalá Norte, Marlena o Ginebras, entre otros.

La programación, que cuenta con 25 artistas como Repion, Sidonie, Base, Elyella, Naked Eva o Carencias Afectivas, recalará en Valladolid, León, Gijón y Segovia entre los meses de marzo y septiembre.

El cartel lo completan Niña polaca, Mejos, Niños bravos, Fillas de Cassandra y Drugos. La primera parada de Vibra Mahou Fest en este 2026 tendrá lugar el 21 de marzo en la Feria de Valladolid.

La jornada contará con Marlena, Sidonie, Salto Base o Repion. La siguiente cita será el 25 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Volverá a ctuar Marlena y será el turno de Barry B o la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana.

También actuará Alcalá Norte, el grupo detrás de La Vida Cañón. El recorrido de este Vibra Mahou Fest 2026 continuará el 16 de mayo en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, en Gijón, y la última parada tendrá lugar el 12 de septiembre en el CIDE de Segovia.