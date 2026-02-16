Sebastián Yatra afirma que nunca ha tenido una relación de pareja y le llueven las críticas: "Si fuera Aitana lo mataba"

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha concedido recientemente una entrevista en la que abordó su situación personal y su forma de entender las relaciones afectivas. Durante la conversación, el artista afirmó que no ha mantenido relaciones de pareja a sus 30 años, una reflexión que rápidamente ha circulado en redes sociales y medios especializados.

Según explicó el propio intérprete, su postura responde a una visión concreta sobre el compromiso sentimental. "No he tenido relaciones a mis 30 años, entonces tampoco es algo que esté en mi cabeza en este momento. Sí creo que la próxima que vaya a tener una relación es porque veo mi vida con esa persona", señaló. También añadió que considera importante vivir desde el amor propio y apoyarse en la familia, la amistad y el entorno cercano.

El artista insistió en que existen múltiples formas de relacionarse y que ninguna debería considerarse normativa. "Hay personas que encuentran a su cómplice para toda la vida y hay gente que nunca tiene una relación seria. Y todo es completamente válido", apuntó, defendiendo la diversidad de experiencias sentimentales.

Sin embargo, estas declaraciones no han pasado desapercibidas. Parte del público ha recordado sus relaciones pasadas con figuras conocidas del panorama musical, entre ellas Aitana y Tini. Algunos seguidores consideran que afirmar que nunca ha tenido una relación puede interpretarse como una desvalorización de esos vínculos, mientras que otros entienden sus palabras como una referencia a relaciones especialmente profundas o definitivas.

El debate refleja cómo la vida personal de los artistas sigue generando interés más allá de su trabajo musical. Mientras algunos defienden la libertad del cantante para definir su experiencia afectiva, otros reclaman mayor precisión en este tipo de declaraciones públicas. Por el momento, el propio Yatra no ha ampliado sus comentarios, y la conversación continúa.