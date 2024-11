Sebastián Yatra y Bad Gyal se unen en 2AM: un reguetón polémico

Sebastián Yatra yBad Gyal han sorprendido con su primera colaboración, 2AM, un tema que fusiona reguetón melódico con toques nostálgicos, gracias a la incorporación de un fragmento de Thank You, el icónico tema de Dido que también quedó inmortalizado en Stan, la legendaria canción de Eminem. Este, eso sí, no ha estado exento de polémica.

La canción, concebida como un himno para las noches de fiesta y reflexiones de madrugada, combina la suave interpretación de Yatra con la energía de Bad Gyal. Su ritmo pegajoso, acompañado de un videoclip que recorre azoteas, bares de karaoke y una fiesta desenfrenada, capta la esencia nocturna que ambos artistas buscaban transmitir. Sin embargo, la elección de rendir homenaje a Thank You ha generado división entre los oyentes, generando un extenso debate en redes sociales.

Y es que si bien algunos han elogiado la interpolación como un guiño a una época dorada de la música pop, otros han señalado la falta de originalidad en este recurso. Estas críticas no solo apuntan a 2AM, sino que se extienden al género urbano en general, donde, según algunos, los riesgos creativos son cada vez más escasos. Parece ser que, poco a poco, los oyentes se están cansando de la falta de innovación que cada vez es más evidente dentro del género.

A pesar de las críticas (más que justificadas), 2AM tiene todos los elementos para convertirse en un éxito. Y es que, sin duda, se convertirá en un must en las pistas de baile. Ahora queda por ver si la canción será recordada como un éxito pasajero o si marcará un punto de inflexión en sus carreras. Por ahora, el debate sobre su mérito artístico mantiene a todos hablando.